Черданцев: «Интерес российского зрителя к чемпионату мира огромный»

Комментатор Георгий Черданцев оценил рейтинги показа на российском телевидении чемпионата мира в Катаре.
На вопрос, кому нужен сейчас футбол, отвечают телевизионные рейтинги. Они превзошли все ожидания. Интерес российского зрителя к ЧМ огромный. И это прекрасно.
Чемпионат мира - это чемпионат мира, совсем другой уровень. К нему всегда будет особое внимание.
Упиваясь смотрю Чемпионат Мира! Отлично заходит именно в ноябре! Летом всю жизнь то работа, то отдых-развлечения отбирали кучу времени и приходилось многое пропускать.
Чемпионат мира - это чемпионат мира, совсем другой уровень. К нему всегда будет особое внимание.
Упиваясь смотрю Чемпионат Мира! Отлично заходит именно в ноябре! Летом всю жизнь то работа, то отдых-развлечения отбирали кучу времени и приходилось многое пропускать.
Только отбитые старцы с деменцией, вроде Непомнящего могут брякнуть, что матч Химки против НН будет в приоритете, и сони его будут смотреть. Причем аргументация убивает - потому что "свои".
Только отбитые старцы с деменцией, вроде Непомнящего могут брякнуть, что матч Химки против НН будет в приоритете, и сони его будут смотреть. Причем аргументация убивает - потому что "свои".