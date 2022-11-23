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Черданцев: «Интерес российского зрителя к чемпионату мира огромный»

вчера, 12:24

Комментатор Георгий Черданцев оценил рейтинги показа на российском телевидении чемпионата мира в Катаре.

На вопрос, кому нужен сейчас футбол, отвечают телевизионные рейтинги. Они превзошли все ожидания. Интерес российского зрителя к ЧМ огромный. И это прекрасно.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:35
Разве интерес практически любого зрителя, кто периодически смотрит футбол, сейчас не огромен к ЧМ?
Чемпионат мира - это чемпионат мира, совсем другой уровень. К нему всегда будет особое внимание.
Упиваясь смотрю Чемпионат Мира! Отлично заходит именно в ноябре! Летом всю жизнь то работа, то отдых-развлечения отбирали кучу времени и приходилось многое пропускать.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 15:10
Мундиале есть мундиале. Всегда будем смотреть. От того, что нашей сборной на этом празднике футбола нет ЧМ не пострадал. С той сборной, которая у нас есть сейчас лучше там не появляться. Гыгыгы
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:38
А разве есть сейчас альтернатива ???)
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:25
Умеет Чердак вносить сумбур...
5yhg7aw8f6fe
5yhg7aw8f6fe
вчера в 13:24
Супер аналитик с миллионной зарплатой, об очевидном...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:13
А когда интерес к ЧМ был другой !?
bacek15
bacek15
вчера в 13:12
Игры чемпионата России тоже интересны. Хорошо, что можно выбирать что смотреть, и это главное.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:56
И этот интерес к ЧМ по футболу будет только увеличиваться, ввиду вымирания и изоляции нашего футбола, в том числе.
adekvat
adekvat
вчера в 12:42
Всегда ЧМ пользовался спросом среди зрителей, а сейчас тем более. Спорта как такового и нет на российских каналах, в смысле стоящего.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 12:34
Кто-то всерьез сомневался, что из-за той мерзости, что вытворяют наши политиканы, должен был угаснуть интерес к Чемпионату Мира по футболу??? Серьезно??? СЕРЬЕЗНО!?!?!?!?!?!
Только отбитые старцы с деменцией, вроде Непомнящего могут брякнуть, что матч Химки против НН будет в приоритете, и сони его будут смотреть. Причем аргументация убивает - потому что "свои".
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:32
Конечно ведь российский зритель не больно то избалован спортивными трансляциями!!
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