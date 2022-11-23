Черданцев: «Интерес российского зрителя к чемпионату мира огромный»

Комментатор оценил рейтинги показа на российском телевидении чемпионата мира в Катаре.

На вопрос, кому нужен сейчас футбол, отвечают телевизионные рейтинги. Они превзошли все ожидания. Интерес российского зрителя к ЧМ огромный. И это прекрасно.