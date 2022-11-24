Аврам Глейзер прокомментировал уход Роналду из клуба

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вчера, 10:59

Совладелец «Манчестер Юнайтед» поделился мнением об уходе нападающего из клуба. Ранее португалец заявил, что владельцам «дьяволов» нет дела до успехов клуба в спорте.

Ну, выскажусь по поводу Криштиану Роналду. Это великий футболист «Манчестер Юнайтед». Я ценю все, что он сделал для клуба, и хочу, чтобы в будущем ему сопутствовала удача.

Сообщалось, что Глейзеры могут продать «Манчестер Юнайтед».