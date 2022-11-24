Аврам Глейзер прокомментировал уход Роналду из клуба

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер поделился мнением об уходе нападающего Криштиану Роналду из клуба. Ранее португалец заявил, что владельцам «дьяволов» нет дела до успехов клуба в спорте.
Ну, выскажусь по поводу Криштиану Роналду. Это великий футболист «Манчестер Юнайтед». Я ценю все, что он сделал для клуба, и хочу, чтобы в будущем ему сопутствовала удача.
Сообщалось, что Глейзеры могут продать «Манчестер Юнайтед».
Смело!
Смело!
Ну это всё лирика, как говорится. Главное, что он свалил из МЮ.
Ну это всё лирика, как говорится. Главное, что он свалил из МЮ.
Забьет на ЧМ хоть три гола и будет ясно,что лысый физрук назло его мариновал.Поглядим.
Забьет на ЧМ хоть три гола и будет ясно,что лысый физрук назло его мариновал.Поглядим.