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Аврам Глейзер прокомментировал уход Роналду из клуба

вчера, 10:59

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер поделился мнением об уходе нападающего Криштиану Роналду из клуба. Ранее португалец заявил, что владельцам «дьяволов» нет дела до успехов клуба в спорте.

Ну, выскажусь по поводу Криштиану Роналду. Это великий футболист «Манчестер Юнайтед». Я ценю все, что он сделал для клуба, и хочу, чтобы в будущем ему сопутствовала удача.

Сообщалось, что Глейзеры могут продать «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:46
Глейзеры евреи что ли?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:28
Еврей ПО ходу
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:01
    Gnomout
    Gnomout ответ Мessi 10 (раскрыть)
    вчера в 14:17
    Интересно, что думает Скалони...
    memphis
    memphis
    вчера в 13:26
    Переводя на русский: "Пёс с ним"
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 13:20
    Очень сухо и поверхностно. Видно, что думает совершенно по другому, чем говорит
    Gnomout
    Gnomout ответ Неэгоист (раскрыть)
    вчера в 13:09
      Неэгоист
      Неэгоист
      вчера в 13:05
      После его ухода, чтобы не портить нервы - можно и в ghopy его поцеловать... И перекреститься...
      dok66
      dok66
      вчера в 13:05
      А что ему еще говорить . Деньги , которые были вбуханы в Рональдо уже потеряны , их не вернешь , что бы ты не сказал .
      СARNAGE
      СARNAGE ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 12:13
        Elliada
        Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 12:09
        Это политика. Говорят одно, делают другое. Слова ничего не значат. Балласт яд для любого клуба, поэтому нет желающих его подписать. Только слухи и опровержение.
        ДСА
        ДСА
        вчера в 12:05
        Со звездой такого уровня как Роналду нужно работать очень бережно, они очень ранимы и обидчивы.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 11:56
        Это только в твоём мире Рон чего то не заслужил, но мы видим как к нему относятся действующие лица договора, а не хейтеры с форума.
        sir_Alex
        sir_Alex
        вчера в 11:50, ред.
        Уходя – уходи. Теперь бы ещё от самих Глейзеров избавиться.
        Elliada
        Elliada
        вчера в 11:37
        Конечно, он не согласен со сказанным. Нервы балласт потрепал изрядно. Балласт не заслужил хороших слов. Хорошо, что от него избавились.
        barcamilan
        barcamilan
        вчера в 11:25
        нынешний уровень кристинки-шинник
        galem72
        galem72
        вчера в 11:15
        Высказался, чтобы снять градус накала со сложившейся обстановки. Парток много чего правильного сказал про клуб и его развитие, но не нужно было этого делать открыто для общественности.
        Ну это всё лирика, как говорится. Главное, что он свалил из МЮ.
        СARNAGE
        СARNAGE
        вчера в 11:13
        Все верно.МЮ и дальше может как и МС не выигрывать ЛЧ,Но тратить миллиарды,а Криштиану Роналдович найдет себе новый клуб.

        Забьет на ЧМ хоть три гола и будет ясно,что лысый физрук назло его мариновал.Поглядим.
        Adrian von Ziegler
        Adrian von Ziegler
        вчера в 11:05
        Что не говори, это решение для всех сторон правильное.
        Гость
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