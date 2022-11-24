Маттеус: «После перерыва Япония играла иначе, более уверенно»

Бывший футболист «Баварии» подвел итоги матча сборных Германии и Японии на чемпионате мира (1:2).

Если в матче против Испании мы покажем такой же футбол, как в этой игре во втором тайме, то вылетим. На команду оказывается огромное давление. Они обязаны победить. Одного балла будет недостаточно, скорее всего.

Первый тайм вышел неплохим, мы владели игрой – увы, моменты реализовать не удалось. А потом команда потеряла нить игры. После перерыва Япония играла иначе, более уверенно и, казалось, что в плане физической подготовки превосходила Германию. Нам не удалось найти решение.

Перед матчем я предположил, что во время подготовки было слишком много драмы, много более важных тем, чем футбол, – так было и с прошлым мундиалем. Что-то похожее не дает сосредоточиться.