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Маттеус: «После перерыва Япония играла иначе, более уверенно»

вчера, 09:49
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 2Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпонияМатч завершен

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус подвел итоги матча сборных Германии и Японии на чемпионате мира (1:2).

Если в матче против Испании мы покажем такой же футбол, как в этой игре во втором тайме, то вылетим. На команду оказывается огромное давление. Они обязаны победить. Одного балла будет недостаточно, скорее всего.

Первый тайм вышел неплохим, мы владели игрой – увы, моменты реализовать не удалось. А потом команда потеряла нить игры. После перерыва Япония играла иначе, более уверенно и, казалось, что в плане физической подготовки превосходила Германию. Нам не удалось найти решение.

Перед матчем я предположил, что во время подготовки было слишком много драмы, много более важных тем, чем футбол, – так было и с прошлым мундиалем. Что-то похожее не дает сосредоточиться.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:40
Немцы сами виноваты.
СARNAGE
СARNAGE
вчера в 10:29
Как заведенные.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:26, ред.
Матеус говорит просто , так сдержанно, на самом деле представляю, кипит всё
внутри! Ведь в бытность , когда он был капитаном сборной Германии, его команда не расслаблялась не на секунду, даже если соперник был значительно уступал им! Сборную Германии называли машиной! Не зря же было такое выражение - в футбол умеют играть все, а побеждают немцы!
rhskmz
rhskmz
вчера в 09:59
Неудивительно , у Японии все игроки играют в Бундеслиге .
Гость
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