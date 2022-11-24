Маттеус: «После перерыва Япония играла иначе, более уверенно»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус подвел итоги матча сборных Германии и Японии на чемпионате мира (1:2).
Если в матче против Испании мы покажем такой же футбол, как в этой игре во втором тайме, то вылетим. На команду оказывается огромное давление. Они обязаны победить. Одного балла будет недостаточно, скорее всего.
Первый тайм вышел неплохим, мы владели игрой – увы, моменты реализовать не удалось. А потом команда потеряла нить игры. После перерыва Япония играла иначе, более уверенно и, казалось, что в плане физической подготовки превосходила Германию. Нам не удалось найти решение.
Перед матчем я предположил, что во время подготовки было слишком много драмы, много более важных тем, чем футбол, – так было и с прошлым мундиалем. Что-то похожее не дает сосредоточиться.
внутри! Ведь в бытность , когда он был капитаном сборной Германии, его команда не расслаблялась не на секунду, даже если соперник был значительно уступал им! Сборную Германии называли машиной! Не зря же было такое выражение - в футбол умеют играть все, а побеждают немцы!
внутри! Ведь в бытность , когда он был капитаном сборной Германии, его команда не расслаблялась не на секунду, даже если соперник был значительно уступал им! Сборную Германии называли машиной! Не зря же было такое выражение - в футбол умеют играть все, а побеждают немцы!