Энрике: «Футбол становится волшебством, когда всё происходит именно так»

Главный тренер сборной Испании оценил победу своей команды над Коста-Рикой в матче чемпионата мира (7:0).

Честно сказать, я уже 10 дней анонсировал вам это. Футбол становится волшебством, когда все происходит именно так. Наш оппонент был силен и мог доставить нам проблемы, но мы безукоризненно действовали как с мячом, так и без него.

Наша цель – владеть игрой, а для этого нам необходим мяч. В таком случае сопернику становится скучно, у него не получается найти свободное пространство. Мы замечательно прессинговали, все 16 наших футболистов проявили себя великолепно. Но есть куда расти.

Я не знаю, каким будет состав на игру с Германией. Если мы желаем выполнить нашу задачу и провести на мундиале все 7 матчей, мы должны сделать это как одна команда, стартовый состав не должен иметь значения. Я никогда не выбирал одних и тех же 11 человек и сейчас я тоже не намерен повторяться.

Похвала делает слабее. Сразу же мы начинаем подготовку к игре против Германии.