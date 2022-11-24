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Ондуа: «Я понимаю русскую культуру, чувствую себя частью отечеств­а»

вчера, 10:49

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа благодарен российским болельщикам за поддержку. Игрок родился в Камеруне, но всю жизнь прожил в России.

Когда я познакомился с легендой сборной Камеруна Роже Милла, он сразу мне сказал: «О, у нас был самый лучший русский тренер». С мсье Вал­ери (Валерием Непомнящим) сборная Камеруна дошла до 1/4 финала чемпионата мира в 1990-м. Все в стране об этом хорошо знают.

Хочу еще раз поблагодарить людей, которые следят за моей карьерой. Считаю Росс­ию родным домом, пот­ому что дом — это не только место, где человек родился, дом — там, где он вырос, где и стал человеком. Я понимаю русскую культуру, чувствую себя частью отечеств­а.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 07:09
А, может, и в прошлом)))
memphis
memphis
вчера в 13:31
Настоящий патриот)))
bacek15
bacek15
вчера в 13:12
Это нормально. Так и должно быть.
Знатог
Знатог ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 12:56
(в будущем)
Izmar
Izmar
вчера в 11:53
И русские есть на чемпионате.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:33
Молодец, ИСТИННО русский человек!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:23
Знатог
Знатог
вчера в 11:20
НОВЫЙ РУССКИЙ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:05
Вот пожалуйста, искренние слова от благодарного негра.
shlomo
shlomo
вчера в 10:53
Молодца, что дал такое интервью... Будем за тебя болеть...
Гость
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