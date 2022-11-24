Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа благодарен российским болельщикам за поддержку. Игрок родился в Камеруне, но всю жизнь прожил в России.
Когда я познакомился с легендой сборной Камеруна Роже Милла, он сразу мне сказал: «О, у нас был самый лучший русский тренер». С мсье Валери (Валерием Непомнящим) сборная Камеруна дошла до 1/4 финала чемпионата мира в 1990-м. Все в стране об этом хорошо знают.
Хочу еще раз поблагодарить людей, которые следят за моей карьерой. Считаю Россию родным домом, потому что дом — это не только место, где человек родился, дом — там, где он вырос, где и стал человеком. Я понимаю русскую культуру, чувствую себя частью отечества.