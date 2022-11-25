Гаджиев: «Бердыев квалифицированный тренер с большим опытом»

Экс-тренер «Анжи» поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера «Сочи».

Мне кажется вполне вероятным, что Курбан Бердыев возглавит «Сочи», об этом были разговоры ещё пару лет назад. Это кажется вполне реалистичным. Вероятность того, что у Курбана Бердыева все получится в «Сочи» очень высокая. Он квалифицированный тренер с большим опытом, очень щепетильный, аккуратный, въедливый в процесс, подготовку и игру, работающий с утра до ночи, без пауз. Тем более, что у него получалось и в «Рубине», и в «Ростове».