Гаджиев: «Бердыев квалифицированный тренер с большим опытом»

Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
Мне кажется вполне вероятным, что Курбан Бердыев возглавит «Сочи», об этом были разговоры ещё пару лет назад. Это кажется вполне реалистичным. Вероятность того, что у Курбана Бердыева все получится в «Сочи» очень высокая. Он квалифицированный тренер с большим опытом, очень щепетильный, аккуратный, въедливый в процесс, подготовку и игру, работающий с утра до ночи, без пауз. Тем более, что у него получалось и в «Рубине», и в «Ростове».
Такие перепады, которые сейчас испытывает «Сочи» случаются часто, когда команда, не имеющая больших традиций, добивается результата. Удержать такой уровень сложно, но у «Сочи» на это есть причины – они потеряли игроков, тренера. Такой шаг назад объясним в первую очередь этим. Руководство у клуба амбициозное, тем более в прошлом сезоне был результат – второе место в РПЛ. Так что в районе второго места и будет стоять задача от руководства.