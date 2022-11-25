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Гаджиев: «Бердыев квалифицированный тренер с большим опытом»

вчера, 19:31

Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

Мне кажется вполне вероятным, что Курбан Бердыев возглавит «Сочи», об этом были разговоры ещё пару лет назад. Это кажется вполне реалистичным. Вероятность того, что у Курбана Бердыева все получится в «Сочи» очень высокая. Он квалифицированный тренер с большим опытом, очень щепетильный, аккуратный, въедливый в процесс, подготовку и игру, работающий с утра до ночи, без пауз. Тем более, что у него получалось и в «Рубине», и в «Ростове».

Такие перепады, которые сейчас испытывает «Сочи» случаются часто, когда команда, не имеющая больших традиций, добивается результата. Удержать такой уровень сложно, но у «Сочи» на это есть причины – они потеряли игроков, тренера. Такой шаг назад объясним в первую очередь этим. Руководство у клуба амбициозное, тем более в прошлом сезоне был результат – второе место в РПЛ. Так что в районе второго места и будет стоять задача от руководства.

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Все комментарии
burner
burner ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 06:11, ред.
если не ошибаюсь он не Кайрат тренирует, а в Иране.
протон
протон
вчера в 23:34
ГМГ знает о чем говорит, они вместе с КББ работали вместе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:10
Никто не ставит под сомнение квалификацию Бердыева как тренера прошедшей эпохи . Но сейчас команды играют совершенно в другой футбол. Да и последние его тренерские работы в клбном футболе , прямо скажем совершенно не впечетляют. Где и чего он добился последние несколько лет ??? 2019 году вернулся в Рубин и был уволен за невыполнение возложенных на него задач , Рубин занимал одинадцатое место . Сейчас Кайрат разваливает , чемпион Казахстана 2020 года, сейчас занимает четвёртое место, а самое главное нперестал показывать свой атакующий футбол . Так что ничего хорошего с приходом Курбана Бердыева в Сочи , я как обычный болельщик не жду. В чемпионате станет одной скучной автобусной остановкой больше , вот и всё . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
ДСА
ДСА
вчера в 20:00, ред.
Уже ясно : Бердыев в Сочи
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:35
Это мы и без тебя знаем
Гость
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