Спортивный врач: «Гипотетически Неймар может помочь Бразилии в 3-м туре ЧМ»

Врач академии «Спартака» Никита Карлицкий поделился мнением о том, сможет ли нападающий сборной Бразилии сыграть на групповом этапе ЧМ -2022.

Футболист получил травму в матче с Сербией.

Неймар сам справился после повреждения, ступал на ногу, хромал. Это свидетельствует о том, что связки не порваны до конца. Грубо говоря, вывих лодыжки — это растяжение капсулы. Если бы это был полный вывих и он не мог бы самостоятельно ступать на ногу — это было бы более серьёзное повреждение. То, что он ближайшие два матча пропустит — скорее всего так и будет. Но говорить, что чемпионат мира для него закончен — это большой вопрос. Чисто гипотетически Неймар может помочь сборной Бразилии в последнем матче против сборной Камеруна, который пройдёт в следующую пятницу.