Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Спортивный врач: «Гипотетически Неймар может помочь Бразилии в 3-м туре ЧМ»

вчера, 18:34

Врач академии «Спартака» Никита Карлицкий поделился мнением о том, сможет ли нападающий сборной Бразилии Неймар сыграть на групповом этапе ЧМ-2022.

Футболист получил травму в матче с Сербией.

Неймар сам справился после повреждения, ступал на ногу, хромал. Это свидетельствует о том, что связки не порваны до конца. Грубо говоря, вывих лодыжки — это растяжение капсулы. Если бы это был полный вывих и он не мог бы самостоятельно ступать на ногу — это было бы более серьёзное повреждение. То, что он ближайшие два матча пропустит — скорее всего так и будет. Но говорить, что чемпионат мира для него закончен — это большой вопрос. Чисто гипотетически Неймар может помочь сборной Бразилии в последнем матче против сборной Камеруна, который пройдёт в следующую пятницу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роднина: «Кто хочет посмотреть хороший футбол, придёт на стадион без пива»
Сегодня, 01:11
Червиченко: «Месси мне в плане восприятия нравится больше, чем Роналду»
Вчера, 23:59
Нигматуллин: «Посмотрю Кубок России, если не будет пересечений с ЧМ»
Вчера, 22:59
Митрюшкин: «Я уверен, что „Химки“ не вылетят в этом сезоне из Премьер-Лиги»
Вчера, 21:47
Кожемякин: «Талалаев пропагандирует очень агрессивный футбол»
Вчера, 21:36
Мостовой высказался об игре сборных на чемпионате мира
Вчера, 21:19
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:15
На самом деле, Неймар гораздо круче, чем считается. В техническом оснащении он уступает только Месси. Защитники не успевают за ногами Неймара, и, следовательно, попадают по ногам. Очень верю, что "последний кудесник мяча" вернётся!
Namuri
Namuri
вчера в 19:06
Рисковать не надо.
Live_r_pool
Live_r_pool
вчера в 18:59
При всем уважении к Неймару текущий состав сб Бразилии может выиграть оставшиеся матчи группового этапа без его участия. Пусть подготовится к плей офф ЧМ, на серьезных стадиях может помочь, как мы видели его игру на ЛЧ за ПСЖ!
Здоровья Неймару!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:58
Пусть он поможет в финале с португалами но всё равно проиграют, там великий Рон.
drug01
drug01
вчера в 18:42
Надо его подлечить срочно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 