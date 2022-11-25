Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Алаев: «Вопрос перехода РФС в Азиатскую конфедерацию не обсуждался»

вчера, 19:19

Вице-президент РФС и руководитель Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Сборная России отстранена от официальных соревнований, но РФС остаётся членом ФИФА и УЕФА. Мы получаем выплаты от УЕФА. Мне хочется, чтобы российские клубы играли в еврокубках, но как будет развиваться нынешняя ситуация, никто сейчас не ответит.

Со спортивной точки зрения Азия кажется менее привлекательной — и с финансовой тоже. В любом случае вопрос перехода РФС в Азиатскую конфедерацию не обсуждался.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роднина: «Кто хочет посмотреть хороший футбол, придёт на стадион без пива»
Сегодня, 01:11
Червиченко: «Месси мне в плане восприятия нравится больше, чем Роналду»
Вчера, 23:59
Нигматуллин: «Посмотрю Кубок России, если не будет пересечений с ЧМ»
Вчера, 22:59
Митрюшкин: «Я уверен, что „Химки“ не вылетят в этом сезоне из Премьер-Лиги»
Вчера, 21:47
Кожемякин: «Талалаев пропагандирует очень агрессивный футбол»
Вчера, 21:36
Мостовой высказался об игре сборных на чемпионате мира
Вчера, 21:19
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:32
Действительно, сколько" вице президентов и когда начнут решат
zuw2m59nagft
zuw2m59nagft
вчера в 19:43
Пора бы уже подумать об этом
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 