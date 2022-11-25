Алаев: «Вопрос перехода РФС в Азиатскую конфедерацию не обсуждался»

Вице-президент РФС и руководитель Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).
Сборная России отстранена от официальных соревнований, но РФС остаётся членом ФИФА и УЕФА. Мы получаем выплаты от УЕФА. Мне хочется, чтобы российские клубы играли в еврокубках, но как будет развиваться нынешняя ситуация, никто сейчас не ответит.
Со спортивной точки зрения Азия кажется менее привлекательной — и с финансовой тоже. В любом случае вопрос перехода РФС в Азиатскую конфедерацию не обсуждался.