Алаев: «Вопрос перехода РФС в Азиатскую конфедерацию не обсуждался»

Вице-президент РФС и руководитель Премьер-Лиги высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Сборная России отстранена от официальных соревнований, но РФС остаётся членом ФИФА и УЕФА . Мы получаем выплаты от УЕФА . Мне хочется, чтобы российские клубы играли в еврокубках, но как будет развиваться нынешняя ситуация, никто сейчас не ответит.