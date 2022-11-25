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Колосков: «Роналду штучный футболист, который войдёт в историю»

вчера, 19:20
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался о рекорде нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил на своем пятом мундиале. Это произошло в матче против Ганы (3:2).

Роналду и без забитого мяча на пятом чемпионате мира был великим. Он штучный футболист, который войдёт в историю наравне с такими как: Пеле, Марадона, Месси. Эти игроки — маяки футбола.

Долголетие Роналду связано с его отношением к своему здоровью и подходом ко всему. Он посвятил свою жизнь футболу. У него всё расписано. Есть свой диетолог, физиолог, массажист и так далее. Я не призываю иметь такой набор помощников. Это как факт: если ты хочешь добиться успеха, то помимо таланта нужно ещё вести соответствующий образ жизни.

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 01:58
ЗМ Месси до сих пор «воняет»…
FERIS
FERIS ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:21
    протон
    протон ответ Василий 50 (раскрыть)
    вчера в 23:33
    Роналду один из опытных игроков мундиаля.
    Gnomout
    Gnomout ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 23:10
    В смысле, в ПСЖ?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:12
    Он уже вошёл в историю,терь главное держать марку до пенсии!
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 20:03
    А гол то тухленький получился, с предвзятым судейским душком.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 19:59
    Срок годности товара истек. Сейчас он только воняет и портит другие товары. На свалку его
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 19:40
    Этот товар испорчен
    Ларс
    Ларс
    вчера в 19:33
    Та почему к Пеле и Марадоне Месси суют-то. Где тогда Роналдо, Зидан?!
    Гость
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