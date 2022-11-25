Колосков: «Роналду штучный футболист, который войдёт в историю»

Экс-президент РФС высказался о рекорде нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил на своем пятом мундиале. Это произошло в матче против Ганы (3:2).

Роналду и без забитого мяча на пятом чемпионате мира был великим. Он штучный футболист, который войдёт в историю наравне с такими как: Пеле, Марадона, Месси. Эти игроки — маяки футбола.

Долголетие Роналду связано с его отношением к своему здоровью и подходом ко всему. Он посвятил свою жизнь футболу. У него всё расписано. Есть свой диетолог, физиолог, массажист и так далее. Я не призываю иметь такой набор помощников. Это как факт: если ты хочешь добиться успеха, то помимо таланта нужно ещё вести соответствующий образ жизни.