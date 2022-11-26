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Деменко: «Мне симпатична игра сборной Бразилии, но понравилась и Франция»

вчера, 17:15

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о том, как проходит чемпионат мира в Катаре.

Смотрю матчи регулярно, видел игры бразильцев, аргентинцев, французов. Очень интересный турнир, необычный даже, ведь поединки проходят в ноябре-декабре. Здорово, что сборные, которые считались ниже классом, оказывают сопротивление грандам и даже побеждают их.

Мне симпатична игра сборной Бразилии, но понравилась и Франция. Африканские команды и представители Азии приятно порадовали. Теперь с нетерпением ждём матчей Аргентины и Германии, ведь они теоретически могут вылететь уже после второго тура.

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вчера в 17:21
Эти две сборные фавориты
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