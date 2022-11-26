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Газзаев: «Сборная Катара выглядит слабее всех на чемпионате мира»

вчера, 14:26

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал вылет сборной Катара с чемпионата мира.

У них было достаточно времени, чтобы подготовиться к своему домашнему чемпионату мира. Но, к сожалению, функционально, тактически, в плане командной игры и индивидуально-технического оснащения игроков сборная выглядела слабенько. Вылет заслуженный.

Сборной Катара нужно было готовиться к домашнему чемпионату мира так, как это делала сборная России в 2018-м. У Катара было время укрепить состав. Может, стоило натурализовать некоторых игроков, как мы это сделали с Марио Фернандесом. Учитывая их финансовые возможности, они вполне могли это сделать. Катар был обязан усилить свою команду. А так — они выглядят слабее всех турнире.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 15:20
Хорошо что российская команда на ЧМ не поехала, что бы в таком случае говорил Газзаев?
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:27
Вот и Валера подвел очевидный итог... умеет вставить три копейки.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:27
Похоже Газзаев просто Коста -Рику не видел.
Гость
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