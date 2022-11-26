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Лепёхин: «„Зенит“ — фаворит любого матча РПЛ или Кубка России»

вчера, 16:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:00 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча Кубка России против «Спартака».

«Зенит» — фаворит любого матча в играх внутреннего первенства и Кубка, но матчи кубковые сложно предугадать, много неожиданных результатов. Не думаю, что будет крупная победа «Зенита», ведь «Спартак» показывает, что они серьезно подходят к играм с «Зенитом». Это последний матч года. Сложно сказать, кто больше расслабился. Футболисты «сидят на чемоданах» и готовятся к отпуску. Тем интереснее будет матч.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Владимир Шорохов (раскрыть)
сегодня в 14:27
У всей страны депрессия)
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 09:04
дело не в температуре на поле,а о том что у некоторых появляется что то типа депрессии и пропадает желание играть,кажется такая фигня у клаудиньо и вендела,малком вроде ещё шевелится,бариос под вопросом
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Владимир Шорохов (раскрыть)
сегодня в 00:57, ред.
Завтра играть будут при плюс 15-18. Поэтому преимущества холода у Спартака не будет точно)
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:17
негретёнки сдали с появлением холодов,им не до реваншев,думаете они за имя клуба борются?забавно
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:11
Зенит не фаворит.
Nottrow
Nottrow
вчера в 18:04
Зенит опять крупно победит.
shlomo
shlomo
вчера в 17:13
Красно-белые сумели обыграть сине-бело-голубых в Москве, но в Питере их ждёт ответ и Семак сведёт счёты с Абаскалем. Команда Семака выше классом, и последние личные встречи этих соперников, особенно на берегах Невы, это доказывали (на домашнем стадионе Зенит выиграл в 10 из 11 матчей во всех официальных турнирах). С настроем на красно-белых у зенитовцев тоже всегда все в порядке, и им захочется уйти на зимнюю паузу в хорошем настроении.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:51
Тем приятнее обыграть эту команду.
Гость
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