Лепёхин: «„Зенит“ — фаворит любого матча РПЛ или Кубка России»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от матча Кубка России против «Спартака».

«Зенит» — фаворит любого матча в играх внутреннего первенства и Кубка, но матчи кубковые сложно предугадать, много неожиданных результатов. Не думаю, что будет крупная победа «Зенита», ведь «Спартак» показывает, что они серьезно подходят к играм с «Зенитом». Это последний матч года. Сложно сказать, кто больше расслабился. Футболисты «сидят на чемоданах» и готовятся к отпуску. Тем интереснее будет матч.