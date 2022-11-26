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Радченко: «„Зенит“ постарается взять реванш у „Спартака“ в Кубке России»

вчера, 16:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:00 Не начался

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящем матче между клубами в Кубке России.

Команды выполнили свои задачи, чтобы пройти дальше в этом розыгрыше Кубка, но это принципиальный матч, последний матч года, и команды подойдут к нему с хорошим настроем. Конечно, «Зенит» попытается выиграть. Команда знает, что нужно побеждать крупно, так что хозяева будут больше играть в атаку, рисковать.

«Спартак» Абаскаля может и выиграть. Всё-таки первый матч они выиграли у «Зенита», а сейчас ответная игра, и «Зенит» постарается взять реванш. Если посмотреть статистику, то за последние годы «Зенит» выигрывал у «Спартака» и с большим счётом, чем четыре мяча. Так что все возможно. Нужно забить быстрый гол.

Даже несмотря на матч чемпионата мира в это время, я все равно буду смотреть «Зенит» – «Спартак».

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:39
если Спартак умно сыграет то Зениту вообще ничего не светит зачем им раскрываться до 3-0 можно спокойно играть от обороны
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:37
даже 3-0 ничего Зениту не даёт так что думаю не стоит и жилы рвать
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:42
Зениту нужно вспомнить прежние матчи, особенно в Питере и выиграть уверенно
rhskmz
rhskmz
вчера в 16:42
А что бразильцы уже улетели ?
ДСА
ДСА
вчера в 16:32
Нужно не просто побеждать, а выигрывать разгромно.
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