Кечинов: «„Спартак“ уже не боится „Зенита“, нет комплекса»

Бывший футболист «Спартака» высказался о предстоящем матче Кубка России против «Зенита».

Я всегда жду от «Спартака» только одного — победы. И сейчас тоже буду ее ждать. «Спартак» уже не боится «Зенита», нет комплекса, это было видно в кубковой игре в Москве, когда «красно-белые» выиграли 3:0. Тогда стало понятно, что «Спартак» стал играть с «Зенитом» гораздо увереннее. Надеюсь, что в предстоящей игре исчезнет и комплекс неудачных матчей в Петербурге. И команда будет играть с соперником на равных и победит, если покажет ту игру, которую показывала в этом сезоне. А лидеры «Спартака» Промес и Соболев сыграют ярко и результативно.