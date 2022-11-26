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Кечинов: «„Спартак“ уже не боится „Зенита“, нет комплекса»

вчера, 15:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче Кубка России против «Зенита».

Я всегда жду от «Спартака» только одного — победы. И сейчас тоже буду ее ждать. «Спартак» уже не боится «Зенита», нет комплекса, это было видно в кубковой игре в Москве, когда «красно-белые» выиграли 3:0. Тогда стало понятно, что «Спартак» стал играть с «Зенитом» гораздо увереннее. Надеюсь, что в предстоящей игре исчезнет и комплекс неудачных матчей в Петербурге. И команда будет играть с соперником на равных и победит, если покажет ту игру, которую показывала в этом сезоне. А лидеры «Спартака» Промес и Соболев сыграют ярко и результативно.

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протон
протон
вчера в 21:06
Похоже пора менять мем "Победители Копа-дель-Соль" на "Обыграли Зенит один раз на Кубок"
pomor45
pomor45
вчера в 20:35
И что показал Спартак в этом сезоне, чтобы были основания для такого оптимизма? Обыграл Зенит? Так его и Ахмат обыграл, да ещё и на его поле. И не первый сезон, кстати. КС обыграл. Химки с Факелом - очки отобрали. Сама игра тоже достоинствами и стабильностью не блещет, если за 2 минуты пропускают два гола. Думаю, что до такого утверждения пока рановато. Что касается Промеса и Соболева, то это игроки наименьшего сопротивления - тут они могут блеснуть, но всё меняется, когда перед ними достойный игрок, всё как-то разом куда-то пропадает.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 15:57
Зенит вернёт этот комплекс. Как бы не получился надрыв психики у КБ. Гыгыгы
Nottrow
Nottrow
вчера в 15:37
Значит, опять появится после визита в Питер.
Гость
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