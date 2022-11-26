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Мутко заявил, что нет проблемы в доминировании «Зенита» в РПЛ

вчера, 14:41

Бывший министр спорта и президент РФС Виталий Мутко высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

Для «Зенита» и его болельщиков нет никакой проблемы. Я помню, когда была цель создать клуб европейского уровня, чтобы он постоянно играл в Европе, боролся за призовые места. Сейчас эта цель достигнута: «Зенит» — большой клуб.

У команды должно быть четыре столпа: стабильная экономика, тренер, команда и болельщики. У нас есть еще три-четыре клуба, которые способны этим похвастаться. Остальным же надо проводить анализ, чего им не хватает: то ли промахнулись с тренером, то ли проблема со взаимодействием с болельщиками. Возьмите те же «Локомотив» или «Динамо»...

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:11
В еврокубках часто играют и АПОЭЛ с Црвеной Звездой, это не мерило чего-то уникального. Зенит со своими возможностями должен играть на уровне Аякса, Бенфики, Севильи, а не отлетать на групповой стадии от Брюгге
pomor45
pomor45
вчера в 21:07
Мутко - мутный человек.
112910415
112910415
вчера в 18:32
умеет же пошутить !
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 16:13
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 15:21
Перевод с чиновничьего языка - доминирование есть, проблемы нет.
nubom
nubom
вчера в 15:19
"…чтобы он постоянно играл в Европе… Сейчас эта цель достигнута"
Вот таким враньем и выстлана ковровая дорожка в ад…
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:11
"..... Сейчас эта цель достигнута: «Зенит» — большой клуб..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1336914/mutko-vitaliy-zenit 26.11.2022
Это шутка года от Мутко. Большой клуб в сравнении с Габлой, или Пюником, а может с Дюделанжем?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:07
)
drug01
drug01
вчера в 15:03
Мутко ещё верит в Зенит
Naherger
Naherger
вчера в 14:55
Не стыда,ни совести. Как они рты смеют открывать на эту тему?!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:49
Отправте сегодняшний Qr-код, не могу получить приз
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:43
А когда мы теперь узнаем что Зенит топ? Когда проверим его в ЕК ?
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