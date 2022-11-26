Мутко заявил, что нет проблемы в доминировании «Зенита» в РПЛ

Бывший министр спорта и президент РФС Виталий Мутко высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России.
Для «Зенита» и его болельщиков нет никакой проблемы. Я помню, когда была цель создать клуб европейского уровня, чтобы он постоянно играл в Европе, боролся за призовые места. Сейчас эта цель достигнута: «Зенит» — большой клуб.
У команды должно быть четыре столпа: стабильная экономика, тренер, команда и болельщики. У нас есть еще три-четыре клуба, которые способны этим похвастаться. Остальным же надо проводить анализ, чего им не хватает: то ли промахнулись с тренером, то ли проблема со взаимодействием с болельщиками. Возьмите те же «Локомотив» или «Динамо»...
Вот таким враньем и выстлана ковровая дорожка в ад…
Вот таким враньем и выстлана ковровая дорожка в ад…
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1336914/mutko-vitaliy-zenit 26.11.2022
Это шутка года от Мутко. Большой клуб в сравнении с Габлой, или Пюником, а может с Дюделанжем?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1336914/mutko-vitaliy-zenit 26.11.2022
Это шутка года от Мутко. Большой клуб в сравнении с Габлой, или Пюником, а может с Дюделанжем?