Джикия — о драке: «Это неприемлемо, каждый понесёт ответственность»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о драке в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти), а также выразил мнение о возможном переходе России в АФК.
С чего началось побоище? Сам не понял. Потом повернулся — обратил внимание, что трибуны начали свистеть и, когда увидели заварушку, всё было наполовину окончено. Даже не хочу это никак комментировать. Это неприемлемо, каждый понесёт ответственность.
Александр Дюков сказал о том, что на исполкоме предстоит обсудить переход в Азию. Моё мнение? Думаю, это неизбежно.
Вот именно.
Эпизод заигран, матч закончен. А он начинает.
Так что 5-7 матчей дисквалификации для голландской об-ки это еще мало.
Вот именно.
Эпизод заигран, матч закончен. А он начинает.
Так что 5-7 матчей дисквалификации для голландской об-ки это еще мало.
А в Азию надо переходить,с пониманием того,что во внутривидовой борьбе части животного мира,именуемого человеками,цветные расы побеждают с разгромным счётом.Будущее там.А мы все географически,политически и ментально давно ЕВРАЖКИ,или АЗЕОПЫ.Как кому нравится.
А в Азию надо переходить,с пониманием того,что во внутривидовой борьбе части животного мира,именуемого человеками,цветные расы побеждают с разгромным счётом.Будущее там.А мы все географически,политически и ментально давно ЕВРАЖКИ,или АЗЕОПЫ.Как кому нравится.
Промесу 5 - 7 матчей дисквы.
Штрафануть тех, кто со скамейки решил тумаков надовать.
А соболева дисквалифицировать пожизнено!
Промесу 5 - 7 матчей дисквы.
Штрафануть тех, кто со скамейки решил тумаков надовать.
А соболева дисквалифицировать пожизнено!
Остались без Соболева, Селихова и Шамара на 3-4 матча точно в Кубке.
Думаю, впаяют по-максимуму и жалеть не будут, особенно Шамара и Соболева.
Остались без Соболева, Селихова и Шамара на 3-4 матча точно в Кубке.
Думаю, впаяют по-максимуму и жалеть не будут, особенно Шамара и Соболева.