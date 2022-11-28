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Джикия — о драке: «Это неприемлемо, каждый понесёт ответственность»

вчера, 10:43
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о драке в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти), а также выразил мнение о возможном переходе России в АФК.

С чего началось побоище? Сам не понял. Потом повернулся — обратил внимание, что трибуны начали свистеть и, когда увидели заварушку, всё было наполовину окончено. Даже не хочу это никак комментировать. Это неприемлемо, каждый понесёт ответственность.

Александр Дюков сказал о том, что на исполкоме предстоит обсудить переход в Азию. Моё мнение? Думаю, это неизбежно.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ r38nr4594d93 (раскрыть)
вчера в 12:18
" Хотя драку затеяли из-за его микро-стычки"

Вот именно.
Эпизод заигран, матч закончен. А он начинает.
Так что 5-7 матчей дисквалификации для голландской об-ки это еще мало.
r38nr4594d93
r38nr4594d93 ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 12:11
Промес вАЩе в драке не участвовал. Хотя драку затеяли из-за его микро-стычки с бразильской обезьянкой. Но правил Промес не нарушал.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:37
Я долго напрягал мозх и пришел к такой мысли, что все могло быть подстроено. Могло.
Чист
Чист
вчера в 11:33
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:59, ред.
    Схитрил,спартаковский страус! Ничего не вижу,ничего не слышу,ничего никому не влуплю.Тут он действительно разнимал,а не лез в драку,как безумный пушной зверёк с искажённой злобой мордочкой.
    А в Азию надо переходить,с пониманием того,что во внутривидовой борьбе части животного мира,именуемого человеками,цветные расы побеждают с разгромным счётом.Будущее там.А мы все географически,политически и ментально давно ЕВРАЖКИ,или АЗЕОПЫ.Как кому нравится.
    Futurista
    Futurista ответ Иван Стаканов (раскрыть)
    вчера в 10:50
    Зенит распустить...Семака на каторгу...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:46
    Зачем когото наказывать,поиграли,подрались,на трибуне люди свадьбу сыграли,а какая свадьба без драки! Мне понравилось всё! Спасибо Зенит, спасибо Спартак !
    Иван Стаканов
    Иван Стаканов
    вчера в 10:45
    Бариосу,Родригао, Шамару - диквалификация на полгода! Это вообще не обсуждается.
    Промесу 5 - 7 матчей дисквы.
    Штрафануть тех, кто со скамейки решил тумаков надовать.

    А соболева дисквалифицировать пожизнено!
    makkie
    makkie
    вчера в 10:45
    Да уж...
    Остались без Соболева, Селихова и Шамара на 3-4 матча точно в Кубке.
    Думаю, впаяют по-максимуму и жалеть не будут, особенно Шамара и Соболева.
    Гость
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