Джикия — о драке: «Это неприемлемо, каждый понесёт ответственность»

Капитан «Спартака» рассказал о драке в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти), а также выразил мнение о возможном переходе России в АФК.

С чего началось побоище? Сам не понял. Потом повернулся — обратил внимание, что трибуны начали свистеть и, когда увидели заварушку, всё было наполовину окончено. Даже не хочу это никак комментировать. Это неприемлемо, каждый понесёт ответственность.

Александр Дюков сказал о том, что на исполкоме предстоит обсудить переход в Азию. Моё мнение? Думаю, это неизбежно.