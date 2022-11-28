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Салихова: «„Зенит“ в драке в матче со „Спартаком“ ещё легко отделался»

вчера, 09:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о драке в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).

«Зенит» ещё легко отделался. Кейта Бальде не хватало в схватке.

«Спартак» выиграл группу B, набрав 13 очков и вышел в плей-офф Пути РПЛ. «Зенит», заняв 3-е место с 11 баллами, отправился в плей-офф Пути регионов.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:36, ред.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:30, ред.
    В "Спартаке" привычно пишут
    в родственники всех подряд;
    я не знал,что makki,
    но теперь все говорят...
    Дмитрий Николаевич
    Дмитрий Николаевич
    вчера в 13:24
    Повезло что Кокоши не было, он бы всех на метсо уложил, стульев хватает)) Смех смехом но это позор, а главное что Зарема единственный человек который это поощряет, нет чтобы сказать что драка это не допустимо, дак нет и тут сморозила чушь...
    makkie
    makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 12:38
    Видишь драку, бьют твоих
    Выключай режим трусихи
    Подбегай и бей под дых
    Пусть умоются все психи
    Союзник противников
    Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 12:06
    Спартачи всегда играли
    на отличный кол и нул-
    по нулям опять сыграли,
    "правда Вася утонул"!
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned
    вчера в 11:36
    Помолчала бы Федуниха, за умную сошла бы. Гыгыгы
    makkie
    makkie
    вчера в 10:43
    Фиаско Зенита по всем фронтам, в общем )))
    Союзник противников
    Союзник противников ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 10:15
    Да Арнольдыч её мутузит кажинный день,разрешив ей выплёскивать свой необузданный нрав только в соцсетях.Миллиардеру ведь похрен,что о нём и его содержанке думает плебс.Керимовы и абрамовичи не осудят,в их среде как и у нас,но ареал обитания и восприятия событий другой.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:12
    Ещё раз продемонстрировала,какая она амбициозная и помпезная дур:а.
    nubom
    nubom
    вчера в 10:02
    Разбирается основательно. Похоже не раз перепадало...
    Nottrow
    Nottrow
    вчера в 09:47
    Ну что про такую сказать?
    Гость
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