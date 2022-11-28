Салихова: «„Зенит“ в драке в матче со „Спартаком“ ещё легко отделался»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о драке в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).
«Зенит» ещё легко отделался. Кейта Бальде не хватало в схватке.
«Спартак» выиграл группу B, набрав 13 очков и вышел в плей-офф Пути РПЛ. «Зенит», заняв 3-е место с 11 баллами, отправился в плей-офф Пути регионов.
На этом прекращаю стихотворный баттл.
Удачи!
На этом прекращаю стихотворный баттл.
Удачи!
в родственники всех подряд;
я не знал,что makki,
но теперь все говорят...
в родственники всех подряд;
я не знал,что makki,
но теперь все говорят...
Выключай режим трусихи
Подбегай и бей под дых
Пусть умоются все психи
Выключай режим трусихи
Подбегай и бей под дых
Пусть умоются все психи
на отличный кол и нул-
по нулям опять сыграли,
"правда Вася утонул"!
на отличный кол и нул-
по нулям опять сыграли,
"правда Вася утонул"!