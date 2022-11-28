Салихова: «„Зенит“ в драке в матче со „Спартаком“ ещё легко отделался»

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вчера, 09:45

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о драке в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).

«Зенит» ещё легко отделался. Кейта Бальде не хватало в схватке.