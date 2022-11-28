Романцев прокомментировал драку футболистов в матче «Зенита» и «Спартака»

Российский тренер прокомментировал драку футболистов в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).

Не знаю как кому, но мне такие заварухи, как в концовке кубкового матча «Зенита» со «Спартаком», удовольствия не приносят. Да — горячо, да — с душой, но при чём здесь футбол? И первое, что пришло в голову, — а почему вы, ребятки, всё это на поле не показывали? Или берегли силы в этой скучноватой, пресной игре вот для такой рукопашной разборки? А может, вам стоило с неё начать, чтоб народу на вас потом веселее смотреть было?