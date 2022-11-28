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Романцев прокомментировал драку футболистов в матче «Зенита» и «Спартака»

вчера, 08:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Российский тренер Олег Романцев прокомментировал драку футболистов в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).

Не знаю как кому, но мне такие заварухи, как в концовке кубкового матча «Зенита» со «Спартаком», удовольствия не приносят. Да — горячо, да — с душой, но при чём здесь футбол? И первое, что пришло в голову, — а почему вы, ребятки, всё это на поле не показывали? Или берегли силы в этой скучноватой, пресной игре вот для такой рукопашной разборки? А может, вам стоило с неё начать, чтоб народу на вас потом веселее смотреть было?

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ memphis (раскрыть)
вчера в 10:32
Они знают,что стороны(болельщики,наСяльники и покровители) их "поймут и простят".И ОМОН на трибунах нынче вне закона.Не эти же смешные мальчики и девочки,именуемые "стюардами", разнимут беснующихся миллионеров!Один в кадр попал,да и то-брошенный на землю,как осенний кленовый лист.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:28
ВОТ!!! Последняя фраза-квинтэссенция прошедшей игры! Не умеете играть и делать футбольное зрелище-идите в долбаный,любимый всеми октагон и лупите 11 на 11 друг -друга.
memphis
memphis
вчера в 10:24
Просто они играют умеют так себе, а в пьяных драках мастера
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:47
Нормально так ОИР прошелся по этим дуракам с присущей ему интеллигентностью и воспитанием!
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
вчера в 08:46
Согласен с Романцевым на все 100%, был антифутбол двух лучших на данный момент клубов нашего чемпа. Игроки не играли, зато махач устроили.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:41
Они не умеют ничего - ни играть в футбол, ни драться...
Гость
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