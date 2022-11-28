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Зиньковский — про отпуск в тёплых странах: «У нас собака, некому оставить»

вчера, 11:01

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как планирует провести отпуск.

Надеюсь, что получится доехать домой в Новороссийск на недельку, но с логистикой тяжеловато. Наверное, придется ехать на поезде. В теплые страны пока не планировал — у нас собака, некому оставить. Но еще подумаю.

Сейчас будет время побольше походить на хоккейный «Спартак». Может быть, на баскетбол. В баскетболе «Спартака» нет, но знаю, что ЦСКА играет в «Мегаспорте». Придется, может, на ЦСКА сходить.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:43
Это просто отмазка для журналистов
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:22
Собаку не оставишь - это точно.
fnmythuyy6j2
fnmythuyy6j2
вчера в 11:15
Можно Дзюбу нанять, только он собаку плохому научит
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:10, ред.
Москва-Новороссийск-тяжело с логистикой??? Круто,юный миллионер с детства оторван от реальной жизни обычного человека.Тебе подсказать,поц?Найми челленджер до Сочи и бронепоезд до Новороссийска.
Поезд с пересадкой в Арзамасе(непомерной для твоих сил) не предлагаю,тем более,что там нет СВ и мягкого вагона.
Гость
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