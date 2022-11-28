Зиньковский — про отпуск в тёплых странах: «У нас собака, некому оставить»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как планирует провести отпуск.
Надеюсь, что получится доехать домой в Новороссийск на недельку, но с логистикой тяжеловато. Наверное, придется ехать на поезде. В теплые страны пока не планировал — у нас собака, некому оставить. Но еще подумаю.
Сейчас будет время побольше походить на хоккейный «Спартак». Может быть, на баскетбол. В баскетболе «Спартака» нет, но знаю, что ЦСКА играет в «Мегаспорте». Придется, может, на ЦСКА сходить.
Поезд с пересадкой в Арзамасе(непомерной для твоих сил) не предлагаю,тем более,что там нет СВ и мягкого вагона.
Поезд с пересадкой в Арзамасе(непомерной для твоих сил) не предлагаю,тем более,что там нет СВ и мягкого вагона.