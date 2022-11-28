Зиньковский — про отпуск в тёплых странах: «У нас собака, некому оставить»

Полузащитник «Спартака» рассказал, как планирует провести отпуск.

Надеюсь, что получится доехать домой в Новороссийск на недельку, но с логистикой тяжеловато. Наверное, придется ехать на поезде. В теплые страны пока не планировал — у нас собака, некому оставить. Но еще подумаю.