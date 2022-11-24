Бывший уборщик и цель МЮ шокировали фаворитов. Авторы главных сенсаций ЧМ-2022

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сегодня, 16:14

Наставники Саудовской Аравии и Японии – герои первого тура ЧМ .

Ренар – прирожденный тренер сборных

Раз в двадцать лет мужчины Вивьен Дейе дарят ей особые подарки, победы над фаворитами на ЧМ . Так поступил первый муж Бруно Метсю, его Сенегал грохнул Францию. Не подумайте о мадам Дейе плохо, не изменяла одному тренеру с другим. Увы, девять лет назад стала вдовой. Спустя годы женщина встретила другого французского блондина. У нее на попечительстве трое детей от Метсю. У Ренара тоже трое детей, но все взрослые, Эрве Аравийский на год старше, чем Карпин.

По стилю Ренара видно, что рядом модная женщина. Фанат белых рубашек – выбирает их на удачу, выиграл 10 лет назад Кубок Африки для Замбии с Лунгу из «Урала» в основе. Через три года Ренар стал первым тренером с победами на КАН в разных сборных, осчастливил ивуарийцев. А ведь «слоны» всегда были фаворитами-неудачниками, Дрогба ни разу не поднял кубок над головой, ушел до триумфа, а победа тренера Ренара – единственная для ивуарийцев за тридцать лет.

Африканские и ближневосточные сборные талантливые, но там обычно такой бардак в федерациях, что шансы на крупные успехи на ЧМ исключены на этапе организации работы. Ренар же всегда был продуманным человеком, хотя в футбол играл неважно. Карьера завершилась в низшей лиге после травм. Пытался вернуться, а параллельно работал уборщиком в офисах. На днях дедушки с юга Франции орали женам, что по телевизору показывают их бывшего уборщика.

Ренар прошел большой путь. Стажировался в Китае, Вьетнаме и Англии. Не стал сильным клубным тренером, пробовался в «Сошо» и «Лилле», не срослось. В сборной Марокко тоже не все получилось. Ренар объявил об отставке после вылета в плей-офф КАН от Бенина. Зато до этого гостил в России – марокканцы прошли квалификацию впервые с 1998 года. На прошлом ЧМ его команда минимально проиграла Ирану и Португалии, хотя сыграла 2:2 против Испании.

Тренер сетовал на отсутствие опыта, а спустя год жаловался на неадекватных фанатов. После матча марокканцев с ивуарийцами толпа напала на его дочь Кэндис. Девушка снимается во Франции в реалити-шоу, сложно понять, чем не угодила зрителям, что ее били по голове, а охране пришлось выносить девушку на руках и на носилках с арены. Странный конфликт. В любом случае, в 2019 году Ренар уволился из сборной Марокко, где не ладил с тем же Зиешем.

Шейхи из Саудовской Аравии забрали тренера в свою команду, чтобы снова выйти на ЧМ , но в этот раз играть лучше, чем против Черчесова. Ренар классно подготовился к Аргентине. Ставки опытного Эрве сыграли, а выбор Скалони себя не оправдал. Саудовская Аравия сотворила заслуженной игрой сенсацию. Появились шансы на выход из группы, если Польша и Мексика помогут, сыграв не лучше, чем между собой. В Саудовской Аравии шутят, что всё дело в Вивьен Дейе.

Мол, вдова «Белого шамана» принесла футбольную удачу, как Сенегалу двадцать лет назад. Шутки шутками, но шейхи сделали правильную ставку на тренера. Ренар, хотя ему не хватает усидчивости для работы с серьезными клубами в Европе, создан для сборных, прекрасно мотивирует игроков. Не говорит на арабском языке, но видом и криком обозначает свой статус. Лидерские качества Ренара двигают команды к реальному прогрессу.

В остальное время живет в удовольствие, держится в хорошей форме, помогает подруге воспитывать ее детей. Живет в красивых местах, заслужил уважение в нескольких странах Африки, не пропадет в Саудовской Аравии. Летом будет Кубок Азии в Катаре, с Ренаром повоюют, в отличие от турнира 2019 года. Тогда Саудовской Аравии не повезло со жребием, ведь вылетели от Японии, чей тренер подарил вторую сенсацию чемпионата мира.

Мориясу Хадзимэ – классический японец

В хорошем смысле классический. Выглядит, как офисный работник. Родился в Нагасаки в том же году, что появился на свет Ренар. С детства Мориясу любил футбол, а в 22 года его занесло в Манчестер, где Фергюсон устроил просмотр для полузащитника. Хадзимэ не впечатлил тренерский штаб МЮ так, как кореец Пак спустя годы, вернулся домой и 14 лет отдал одному клубу. Мориясу всегда считали умным парнем, учился в университете.

Хавбеку нравилась футбольная педагогика, два его сына – профессиональные футболисты. Также Хадзимэ «классический японец» еще и потому, что долго ходил в помощниках. На прошлом ЧМ был в штабе главного тренера Нисино. Выступили неплохо, вылетели в плей-офф – вели 2:0, но уступили после гола Шадли на 94-й минуте матча бельгийцам. Есть в карьере самого Мориясу похожий обидный провал, называется он «Агония в Дохе».

Так японцы окрестили сенсационную ничью 2:2 против Ирана в квалификации к ЧМ -94. А вот южные корейцы именуют матч исторических врагов «чудом в Дохе», ведь благодаря осечке соперника они вышли в финальную часть мундиаля. Забавно, что спустя 28 лет Япония обыграла Германию именно в Дохе, где ее тренер пережил большое разочарование. Теперь Мориясу добился уникального для японцев результата на чемпионате мира.

Как и Ренар, долго ждал успехов. До 2011 года работал обычным ассистентом. Лишь затем Хадзимэ доверили родной клуб, прежде чем тренер принял приглашение сборной Японии для игроков до 23 лет. Именно Хадзимэ вел команду на Олимпиаде в Токио. Знает часть игроков, которых привез в Катар, много лет. Хозяева прилично смотрелись на играх, вышли из группы после трех побед, прошли Новую Зеландию по пенальти.

Япония вылетела лишь в дополнительное время от звездных испанцев в полуфинале. Были в шаге от решающего матча против Малкома и Клаудиньо. Не хватило сил на медаль – проиграли «бронзу» Мексике, но японцы сыграли против Унаи, Педри и Ольмо, с которыми встретятся снова. Хадзимэ сложно назвать магнитом для региональных кубков, как Ренара. Мориясу умудрился три года назад проиграть финал Кубка Азии катарцам.

Зато отыгрался на немцах. А поскольку следующий поединок против Коста-Рики, то нужно зарабатывать очки и верить в помощь Луиса Энрике в матче против Германии. Тренеры в центре внимания на таких турнирах, и классно, что они все разные. Ренар – харизматичный лидер, который рискнул и выиграл. Хадзимэ – аналитик, который грамотно настроил Японию, собранную, в том числе, из ребят из Бундеслиги, на второй тайм против Германии.

Эрве в молодости убирал офисы, а затем основал клининговую компанию, а Мориясу после матча с немцами вместе со своими футболистами убрал в раздевалке – национальная традиция для фанатов и игроков из Японии на ЧМ . На поле «убрали» фаворитов, но представьте, сколько за такими историями труда. Ренар десятилетиями искал подход к сложным сборным, а Хадзимэ долго готовился, прежде чем возглавил первую команду Японии.

Здесь могла быть и третья история. Канаду тренирует человек, которому в 2018 году в лицо говорили, что он не тренер. Представьте, каково такое услышать в 53 года. Джон Хердман много лет работал с женскими сборными, поэтому над ним смеялись после перехода к работе с мужчинами. Но его Канада на чемпионате мира впервые за 36 лет. Если бы не сэйвы Куртуа и гол Батшуайи на ровном месте, то Хердман встал бы в один ряд с Ренаром и Хадзимэ.