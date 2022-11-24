Бэйл из-за болей в спине отказался играть в симулятор гольфа

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вчера, 16:43

Нападающий сборной Уэльса отказался играть в видеоигру, посвященную гольфу, из-за болей в спине. Валлиец решил не рисковать перед матчем против Ирана на чемпионате мира.

Главный тренер национальной команды Уэльса Роб Пейдж ранее заявил, что Бэйлу запретят играть в гольф во время мирового первенства.

Уэльс сыграет с Ираном 25 ноября.