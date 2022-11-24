Бэйл из-за болей в спине отказался играть в симулятор гольфа

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл отказался играть в видеоигру, посвященную гольфу, из-за болей в спине. Валлиец решил не рисковать перед матчем против Ирана на чемпионате мира.
Главный тренер национальной команды Уэльса Роб Пейдж ранее заявил, что Бэйлу запретят играть в гольф во время мирового первенства.
Уэльс сыграет с Ираном 25 ноября.
Сейчас с футболом закончит и в профи же пойдёт.
А начнёт что то выигрывать и уже он будет смеяться над нами )).
А если серьезно , я не понимаю почему такой резонанс делают из за всего этого .
Как гольф может помешать готовиться к матчу ?
Сейчас с футболом закончит и в профи же пойдёт.
А начнёт что то выигрывать и уже он будет смеяться над нами )).
А если серьезно , я не понимаю почему такой резонанс делают из за всего этого .
Как гольф может помешать готовиться к матчу ?