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Бэйл из-за болей в спине отказался играть в симулятор гольфа

вчера, 16:43
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс0 : 2Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл отказался играть в видеоигру, посвященную гольфу, из-за болей в спине. Валлиец решил не рисковать перед матчем против Ирана на чемпионате мира.

Главный тренер национальной команды Уэльса Роб Пейдж ранее заявил, что Бэйлу запретят играть в гольф во время мирового первенства.

Уэльс сыграет с Ираном 25 ноября.

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Все комментарии
Q-J-G-911
Q-J-G-911 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:19
Гольф это точность для глаза человека, особенно для спортсменов это имеет большое значение.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Beno444 (раскрыть)
вчера в 17:14
Возможно гольф ему помогает хорошо играть.
протон
протон
вчера в 17:12
Вот вы смеётесь , а ведь человек получает настоящий кайф от твоего хобби .
Сейчас с футболом закончит и в профи же пойдёт.
А начнёт что то выигрывать и уже он будет смеяться над нами )).
А если серьезно , я не понимаю почему такой резонанс делают из за всего этого .
Как гольф может помешать готовиться к матчу ?
Beno444
Beno444
вчера в 17:11
Сейчас Чемпионат мира по футболу, какой еще гольф? 69
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:51
Бедняга и как он без гольфа будет?
Гость
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