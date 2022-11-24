Икарди объявил, что снова состоит в отношениях с Вандой Нарой

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди в своих соцсетях сообщил, что снова состоится в отношениях с Вандой Нарой.
Это была не женщина моей жизни, это моя жизнь приняла облик этой женщины. Диснеевские истории тоже имеют вторые сезоны. Я люблю тебя, Ванда Нара.
Напомним, что Нара и Икарди расставались, а футболист в недавнем интервью назвал Ванду посмешищем всего мира.
Недаром в честь нее стадион Атлетико назвали))
А так пара хорошая, красивая женщина
Недаром в честь нее стадион Атлетико назвали))
А так пара хорошая, красивая женщина