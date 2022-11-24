Икарди объявил, что снова состоит в отношениях с Вандой Нарой

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вчера, 23:11

Нападающий «Галатасарая» в своих соцсетях сообщил, что снова состоится в отношениях с Вандой Нарой.

Это была не женщина моей жизни, это моя жизнь приняла облик этой женщины. Диснеевские истории тоже имеют вторые сезоны. Я люблю тебя, Ванда Нара.

Напомним, что Нара и Икарди расставались, а футболист в недавнем интервью назвал Ванду посмешищем всего мира.