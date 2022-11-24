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Икарди объявил, что снова состоит в отношениях с Вандой Нарой

вчера, 23:11

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди в своих соцсетях сообщил, что снова состоится в отношениях с Вандой Нарой.

Это была не женщина моей жизни, это моя жизнь приняла облик этой женщины. Диснеевские истории тоже имеют вторые сезоны. Я люблю тебя, Ванда Нара.

Напомним, что Нара и Икарди расставались, а футболист в недавнем интервью назвал Ванду посмешищем всего мира.

Икарди объявил, что снова состоит в отношениях с Вандой Нарой

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 08:26
Куколд. Часть II
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 07:36
Икарди любитель аленить, из-за Ванды и из-за своего характера испортил карьеру
112910415
112910415
сегодня в 06:44
погиб человек )
протон
протон
сегодня в 00:24
Какая же она крутая - раз за разом выдаивать все из этого чудика.
Недаром в честь нее стадион Атлетико назвали))
А так пара хорошая, красивая женщина
Beno444
Beno444 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:18
Согласен с Вами, но жизнь такая.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:38, ред.
Что скажет Ванда?... Ванда Метрополитано...
Futurista
Futurista
вчера в 23:37
Мауро, подержи арбузы)...
Elliada
Elliada
вчера в 23:15
Странная пара
Гость
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