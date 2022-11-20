Победа — это состояние души. О чем говорит совместная фотография Лео и Роналду

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сегодня, 15:26

В преддверии чемпионата мира два лучших игрока выложили фото, где играют в шахматы/

О чем говорит снимок

15 лет. Именно столько длится противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которое началось в 2007 году, когда оба игрока встретились на награждении Лучшего футболиста мира. Тогда ни тот, ни другой с наградой не вернулись, но заняли второе и третье места, а обладателем «Золотого мяча» стал бразилец Кака. Дальше была одна сплошная конкуренция, противостояние, гегемония двух легендарных футболистов.

Впервые оба игрока выложили совместный снимок, который все сразу же начали называть одной из величайших фотографий в истории. Примечательно, что позже выяснилось, что данная фотография оказалась смонтированной. Организатором мероприятия стал Louis Vuitton, который приложил к этому немало усилий. Совместное фото Лео с Криштиану само по себе является чем-то из ряда вон выходящим, но здесь раскрыта совершенно потрясающая история. И подана она очень креативно. Мало кто из нас мог представить этих двух футболистов за шахматной доской.

Люди, которые разбираются, сразу нашли отсылку к финальной партии 2017 года между норвежцем Магнусом Карлсеном и японцем Хикарой Накамурой. Один из них, возможно, лучший шахматист в истории. Второй — самый популярный и один из лучших шахматистов за последнюю декаду. И между этими парами есть некоторая аналогия. Конкуренция между ними так же продолжалась достаточно длительный срок.

Карлсен даже успел отреагировать на снимок Лео с Криштиану, написав у себя на странице: «Второе величайшее противостояние нашего времени подражает величайшему».

По замыслу организаторов, фигуры, расставленные на шахматной доске, полностью идентичны расстановке партии, которая состоялась 8 июня 2017 года между Карлсеном и Накамурой. Фигуры Роналду повторили расстановку Карлсена, а Месси — Накамуры. И здесь возникает вопрос: почему так, а не иначе? Ведь Роналду всегда позиционировался более медийной личностью и у португальца больше аналогий именно с японцем, в то время, как у Лео с норвежцем.

В той партии у Магнуса были лишние фигуры. Но в силу расстановки фигур, шансы на победу были равны. И все же через четыре хода партия завершилась вничью.

Маркус, кстати, является фанатом мадридского «Реала» и, казалось бы, очевидно, кому он отдает предпочтение, но как бы не так: «Я думаю, что очень сложно найти кого-то лучше Месси. Я начал болеть за „Реал“ еще до эпохи Криштиану. Он мне всегда нравился, но все же я всегда думал, что Месси лучше».

Несколько лет назад, Карслен в одном из интервью говорил, что Криштиану является одним из его любимых игроков «Реала», однако недавно сознался, что его вынудили так сказать: "Я был на многих матчах «Мадрида», и они всегда очень мне помогали. Но когда они решили взять интервью и спросить меня, кто мой любимый игрок, я назвал Иско, и в тот момент услышал: «Хорошо, назовите двух и скажите о Роналду».

Во сколько обошлась фотография

В мире футбола маркетинг играет немаловажное значение. Так было и в случае интервью Маркуса, и в случае организации обсуждаемой всеми фотографии.

Роналду является обладателем самого крупного аккаунта в социальной сети Instagram. У него почти 500 миллионов подписчиков, в то время, как у Месси 375 млн. Примерные стоимости размещения рекламных постов известны широкой общественности. Разница примерно в тех пропорциях: 2,4 млн долларов у Роналду и 1,8 у Лео.

Криштиану — лидер по дороговизне постов в социальной сети, в то время, как Месси — третий. Между ними затесалась селебрити Кайли Дженнер. Занимательно, что до следующего футболиста в этом списке довольно далеко. Неймар разместился на 18 строчке, получая за один рекламный пост в районе 950 тысяч долларов.

Сам снимок, кстати, делала не менее легендарная в мире фотографии Энни Лейбовиц, которая до этого уже успела подарить любителям футбола фотосессию Пеле, Зидана и Марадоны, играющих в настольный футбол. День работы Энни Лейбовиц в среднем обходится организаторам в 170 тысяч долларов. Путем несложных вычислений приходим к тому, что пост обошелся Luois Vuitton, как минимум в 4,5 млн. долларов. И, очевидно, что сумма больше, поскольку точных данных о расходах на съемку мы не знаем.

Станет ли фотография самой популярной в истории

По всей видимости, игра стоила свеч, так как по состоянию на 11:00 20 ноября в аккаунте у Роналду было 28.7 миллионов лайков, в то время, как у Месси 23 миллиона. Оба поста спустя менее чем за сутки забрались в топ-10 за всю историю социальной сети. У поста Роналду есть все шансы забраться на первое место, на котором находится легендарное яйцо с 55 миллионами лайков. К слову, на данный момент второе место по количеству лайков тоже занял Роналду, набрав 32,6 миллиона лайков. Этот рекорд он точно побьет.

Общую аудиторию, которую охватил этот снимок вряд ли можно посчитать из-за большого количества пересекающейся аудитории футболистов, поэтому будет немного неправильно складывать общее количество лайков на страницах Роналду, Месси, Лейбовиц и LV.