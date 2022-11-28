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Погребняк: «Ничего страшного, что „Зенит“ сыграет в Пути регионов»

вчера, 11:01

Бывший игрок «Зенита» Павел Погребняк оценил выступление петербургского клуба в Кубке России.

Команда заняла третье место в своей группе и отправится в плей-офф Пути регионов.

Конечно, я не считаю третье место в группе провалом, так как «Зенит» вышел в плей-офф Кубка России. Ничего страшного в том, что они сыграют в Пути регионов нет, может, так даже лучше будет, они проведут там больше матчей. Это полезно и тем, что удалённые вчера за драку игроки смогут отбыть дисквалификацию в матче против более слабого соперника. Не удивлюсь, если «Зенит» выиграет турнир.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 12:45
Занял бы Спартак 3-е место - тот же Погребняк и иже с ними трубили, мол какой позор, не смогли даже 2-е место занять, гнать Абаскаля, игроков и т.д.

Занял третье место Зенит. Тишина, всё идёт по плану, ничего страшного, это такая задумка и бла-бла-бла )))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:27
Типа "Всё что ни делается в стане миллионеров-всё к лучшему".
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:04
Надо играть а не сиськи мять
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:55
Это может даже и лучше, ведь соперники будут по проще. Хотя у меня есть сомнения, что Зенит далеко продвинется по кубковой сетке.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:51
Там соперники попроще, их Зенит легко пройдет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:28
На безрыбье и рак рыба.
aq3f2w3rszuz
aq3f2w3rszuz
вчера в 11:18
Там ему и место, без газа-то
Гость
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