Погребняк: «Ничего страшного, что „Зенит“ сыграет в Пути регионов»

Бывший игрок «Зенита» оценил выступление петербургского клуба в Кубке России.

Команда заняла третье место в своей группе и отправится в плей-офф Пути регионов.

Конечно, я не считаю третье место в группе провалом, так как «Зенит» вышел в плей-офф Кубка России. Ничего страшного в том, что они сыграют в Пути регионов нет, может, так даже лучше будет, они проведут там больше матчей. Это полезно и тем, что удалённые вчера за драку игроки смогут отбыть дисквалификацию в матче против более слабого соперника. Не удивлюсь, если «Зенит» выиграет турнир.