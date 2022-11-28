Дюков: «Катар подготовился неплохо, но мне не хватило футбольной атмосферы»

Президент РФС оценил то, как Катар подготовился к проведению ЧМ -2022.

Я хочу сказать, что Катар хорошо подготовился к турниру инфраструктурно, это отличные стадионы, правда, я был на одном. Но то, что я видел, — Катар и Доха готовы: инфраструктура, дороги, отели — всё это есть. Чего мне не хватило, так это футбольной атмосферы, потому что на стадионах есть болельщики, но в самой Дохе футбольного праздника ты не чувствуешь, потому что практически не видишь болельщиков.

Может быть, мне не повезло, я был в самом начале, болельщики только собираются подъехать. Но вот пока это единственный недостаток. Я думаю, что по ходу турнира он будет исправлен. Планирую ли я посетить ещё матчи? Специально на футбол я не поеду. Если у меня будет какое-то общение или встреча, то тогда полечу.