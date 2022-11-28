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Дюков: «Катар подготовился неплохо, но мне не хватило футбольной атмосферы»

вчера, 10:53

Президент РФС Александр Дюков оценил то, как Катар подготовился к проведению ЧМ-2022.

Я хочу сказать, что Катар хорошо подготовился к турниру инфраструктурно, это отличные стадионы, правда, я был на одном. Но то, что я видел, — Катар и Доха готовы: инфраструктура, дороги, отели — всё это есть. Чего мне не хватило, так это футбольной атмосферы, потому что на стадионах есть болельщики, но в самой Дохе футбольного праздника ты не чувствуешь, потому что практически не видишь болельщиков.

Может быть, мне не повезло, я был в самом начале, болельщики только собираются подъехать. Но вот пока это единственный недостаток. Я думаю, что по ходу турнира он будет исправлен. Планирую ли я посетить ещё матчи? Специально на футбол я не поеду. Если у меня будет какое-то общение или встреча, то тогда полечу.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:43
Вся атмосфера на Кубке России.
matrix333
matrix333
вчера в 11:30
О какой атмосфере мы говорим, если почти все фанаты завернуты в коврики, они не могут двигаться, и коврики глушат их звуки. А если захотят сделать волну, то она будет похожа на ковер Джина.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:05
Лучше расскажи про то,что ты сделал для своего футбола за период отстранения.Пока катимся в бездну.
А что касается атмосферы,то на первой скачке верблюдов в Норвегии её посетят все любопытствующие,а на второй-третьей-гости из аравийских стран,живущие там.Так и тут,особенно при сохранении существующих юридических и ментальных ограничениях.Вы же уже пытались марш ЛГБТ в Грузии провести...Ещё мечтаете-в Грозном.ДЛя этого есть Старушка Европа и США с их сателлитами.
Futurista
Futurista
вчера в 10:56, ред.
Ну правильно...сборной нет на ЧМ...президент РФС вместо неё...атмосферу щупает...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:54
Катао подготовился,а Сборная Катара нет!
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