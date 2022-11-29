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Сёмин: «Потенциал Бориса Ротенберга соответствует новой должности»

вчера, 16:16

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодёжного футбола клуба.

Не удивлён, что Бориса Ротенберга назначили директором департамента развития молодёжного футбола «Локомотива». Его потенциал соответствует новой должности. Борис любит футбол, а самое главное — разбирается в нём. При этом умеет работать в коллективе. Я желаю ему удачи, чтобы каждый год юные игроки школы «Локомотива» пополняли основной состав команды.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:27
Всё в точку, спасибо!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 18:08, ред.
Вы не болельщик Локо и я заметил, что разбираетесь в футболе неплохо
От Вас не услышишь заезженных фраз, наоборот от Вас слышна только объективная оценка.
А таких мало на соккере, поверьте мне!
Спасибо за объективные оценки и удачи Вам!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:53
Понеслась 10 по кочкам...Удержу нет.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:12
Ну а что, если человек не умеет играть в футбол, значит он и ничего не понимает в нём? НЕТ! Он, действительно, скорее всего, разбирается в футболе и имеет определённые способности и талант, чтобы хорошо себя показать в новой должности. Во всяком случае, Палыч его знает не скажет того, чего нет и в чём сам не уверен. Пусть человек поработает, а там видно будет, как он справляется. Может и правда, через 2-3 года попрёт своя локомотивская молодёжь, которая реально будет подпускаться к основе Локо. Дай Бог!
Байкал-38
Байкал-38 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 16:36
Фамилия одно, а родственники совсем другое, да и родственники подчасть не дают гарантию благополучия, нужны ещё и свои мозги.
Даже с великими носителями и однофамильцами много падших людей по всему миру.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:29
Да из Бориса не получился классный футболист, но никто не может поспорить, что он не любит футбол.
Палыч всё правильно сказал и я с ним согласен полностью. Я кстати подобное говорил не раз, так, что это не просто тупое согласия с Палычем, а такое видение дела.
Не зря в своё время Бориса Ротенберга называли талисманом команды, заметьте не игроком, а именно талисманом!
Боря это скорее всего менеджер и со своими обязанностями он исправно справлялся ещё тогда когда числился игроком.
Думаю никто его не сможет упрекнуть его, что он будет действовать только ради своего кошелька, дело в том, что ему это просто не надо, он вообще об деньгах не думает, просто ему повезло в жизни, что об этом думать не надо.
Но делать выводы пока рано. У Бориса есть всё, вот только сейчас начинается другой уровень, другая ступеть его жизни и карьеры.
Пожелаю ему удачи!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:19
С такой фамилией только в директоры идти, никак не ниже.
Гость
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