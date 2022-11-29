Сёмин: «Потенциал Бориса Ротенберга соответствует новой должности»

Бывший наставник «Локомотива» прокомментировал назначение на должность директора департамента развития молодёжного футбола клуба.

Не удивлён, что Бориса Ротенберга назначили директором департамента развития молодёжного футбола «Локомотива». Его потенциал соответствует новой должности. Борис любит футбол, а самое главное — разбирается в нём. При этом умеет работать в коллективе. Я желаю ему удачи, чтобы каждый год юные игроки школы «Локомотива» пополняли основной состав команды.