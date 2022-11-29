Сёмин: «Потенциал Бориса Ротенберга соответствует новой должности»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодёжного футбола клуба.
Не удивлён, что Бориса Ротенберга назначили директором департамента развития молодёжного футбола «Локомотива». Его потенциал соответствует новой должности. Борис любит футбол, а самое главное — разбирается в нём. При этом умеет работать в коллективе. Я желаю ему удачи, чтобы каждый год юные игроки школы «Локомотива» пополняли основной состав команды.
Палыч всё правильно сказал и я с ним согласен полностью. Я кстати подобное говорил не раз, так, что это не просто тупое согласия с Палычем, а такое видение дела.
Не зря в своё время Бориса Ротенберга называли талисманом команды, заметьте не игроком, а именно талисманом!
Боря это скорее всего менеджер и со своими обязанностями он исправно справлялся ещё тогда когда числился игроком.
Думаю никто его не сможет упрекнуть его, что он будет действовать только ради своего кошелька, дело в том, что ему это просто не надо, он вообще об деньгах не думает, просто ему повезло в жизни, что об этом думать не надо.
Но делать выводы пока рано. У Бориса есть всё, вот только сейчас начинается другой уровень, другая ступеть его жизни и карьеры.
Пожелаю ему удачи!!!
Палыч всё правильно сказал и я с ним согласен полностью. Я кстати подобное говорил не раз, так, что это не просто тупое согласия с Палычем, а такое видение дела.
Не зря в своё время Бориса Ротенберга называли талисманом команды, заметьте не игроком, а именно талисманом!
Боря это скорее всего менеджер и со своими обязанностями он исправно справлялся ещё тогда когда числился игроком.
Думаю никто его не сможет упрекнуть его, что он будет действовать только ради своего кошелька, дело в том, что ему это просто не надо, он вообще об деньгах не думает, просто ему повезло в жизни, что об этом думать не надо.
Но делать выводы пока рано. У Бориса есть всё, вот только сейчас начинается другой уровень, другая ступеть его жизни и карьеры.
Пожелаю ему удачи!!!