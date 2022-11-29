Агент Селюк: «Фавориты ЧМ-2022 сейчас — Франция, Англия и Испания»

Футбольный агент рассказал о том, какие команды считает фаворитами ЧМ -2022.

Мне нравятся европейские сборные, я уверен, что чемпионат мира выиграет сборная из Европы. У Франции сборная сумасшедшая, если бы не травмированные игроки, то они бы являлись одним из главных фаворитов на турнире. Но сейчас я назову трёх фаворитов: Франция, Англия и Испания.

Германия — очень хорошая команда, они проиграли Японии, но иногда бывает, что команда наращивает свою мощь. Я был уверен, что немцы сыграют с Испанией вничью, именно вничью. Даже не было сомнений в том матче, и сейчас не сомневаюсь, что они выйдут из группы.