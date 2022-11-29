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Агент Селюк: «Фавориты ЧМ-2022 сейчас — Франция, Англия и Испания»

вчера, 13:34

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, какие команды считает фаворитами ЧМ-2022.

Мне нравятся европейские сборные, я уверен, что чемпионат мира выиграет сборная из Европы. У Франции сборная сумасшедшая, если бы не травмированные игроки, то они бы являлись одним из главных фаворитов на турнире. Но сейчас я назову трёх фаворитов: Франция, Англия и Испания.

Германия — очень хорошая команда, они проиграли Японии, но иногда бывает, что команда наращивает свою мощь. Я был уверен, что немцы сыграют с Испанией вничью, именно вничью. Даже не было сомнений в том матче, и сейчас не сомневаюсь, что они выйдут из группы.

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Все комментарии
buzzila
buzzila
вчера в 18:41
Видимо у Сенегал, Гана и Камерун клиентов Селюка не взяли
Союзник противников
Союзник противников ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:43
Нет,просто Селюк не эксперт.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:42
Ну ладно,в первых двух дохринища негров,на чём Селюк специализируется,а Испанию он чего включил,а Бразилию исключил из списка??? Вчерашняя Испания ничем это не подтвердила,а Бразилия-воплощение мечты БЛМ.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:13
После английского договорняка со штатами в них как-то не верится. Футбольный бог их должен покарать.
matrix333
matrix333 ответ p5yma7se3mge (раскрыть)
вчера в 14:12
Я тоже не согласен с ним.
p5yma7se3mge
p5yma7se3mge
вчера в 14:07
Не согласен почему нет Бразилии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:50
Я тоже всегда уверен в исходе матча, когда он закончился. У всех таких уверенных после игры я спрашиваю - покажи квитанцию на сделанную ставку.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 13:43
А как же африканские страны????это точно селюк???
lotsman
lotsman
вчера в 13:40
А Бразилия? Уже не фаворит?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:40
Во всех этих командах дофига нигеров-любимцев селюка...
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