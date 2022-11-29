Депутат Свищёв — о драке футболистов в Кубке: «Такое поведение неприемлемо»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту высказался о драке футболистов «Зенита» и «Спартака» в матче Кубка России.

Накал игры и желание команд победить привело к потасовке, но важно и то, что до этого момента в матче случались очаги возгорания. И тогда судье Владимиру Москалёву нужно было жёстко их тушить. А в итоге футболисты почувствовали вседозволенность и развязали массовую драку, судья должен управлять игрой, поддерживать баланс эмоций, но Москалёв с этим не справился. Конечно, такое поведение неприемлемо, не только для футболистов, но и людей в целом.