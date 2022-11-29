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Депутат Свищёв — о драке футболистов в Кубке: «Такое поведение неприемлемо»

вчера, 13:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о драке футболистов «Зенита» и «Спартака» в матче Кубка России.

Накал игры и желание команд победить привело к потасовке, но важно и то, что до этого момента в матче случались очаги возгорания. И тогда судье Владимиру Москалёву нужно было жёстко их тушить. А в итоге футболисты почувствовали вседозволенность и развязали массовую драку, судья должен управлять игрой, поддерживать баланс эмоций, но Москалёв с этим не справился. Конечно, такое поведение неприемлемо, не только для футболистов, но и людей в целом.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 16:10
Вольфыч словом сильнее "бил"
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:44
Точно.Драться допустимо только в Думе.Покойник Жириновский это неоднократно доказывал.
nubom
nubom
вчера в 15:38
О-о-о! Всем молчать! - депутат свищев говорит!!!....
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 14:39
Надо было судью удалить, а потом и депутата)).
Михаил Полунин
Михаил Полунин
вчера в 13:48
Драка была спровоцирована судьей. К Зениту в РФ особое отношение - неприкасаемые. Когда игрок Зенита откровенно и целенаправленно бьет сбоку-сзади по верхней части голени опорной ноги Соболева, то как трактовать это нарушение? Судья должен был удалить игрока Зенита.ОДНОЗНАЧНО. И драки бы не было. А так: игроки Спартака из-за несправедливого решения судьи решили преподать урок зарвавшемуся зенитовцу, а игроки Зенита, чувствуя свою безнаказанность и попустительство судей, ответили с размахом. Слово за слово...НЕДОПУСТИМО ТАКОЕ СУДЕЙСТВО! НЕДОПУСТИМЫ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ!
vfthg1
vfthg1
вчера в 13:39
Ну потолкались и что такого?!?
был унылый матч,а так как то запомнится!
спартак не мог выиграть,а Зенит не хотел..
видно семак решил что через стыки (нижнюю сетку) проще и интереснее будет ..ну ХЗ?!?
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 13:38
Неприемлемо пенсионный возраст на пять лет увеличивать господин депутат, а в спорте случается всё В том числе и драки...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:34
Да тут все виноваты в равной степени...
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:31, ред.
Да чего судью винить то? Ну да, я согласен, должен игру контролировать и пресекать эмоции. Но это дерби во первых, слишком принципиальная игра. И во вторых, если кто то затеял мысль с дракой, то он обязательно найдет повод. Эта драка могла случится и в начале игры и в перерыве...просто так сложились звёзды. Поведение абсолютно неприемлемо!
Гость
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