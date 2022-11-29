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Канунников: «При Капелло в сборной России не хватало свободы»

вчера, 16:03

Экс-форвард сборной России Максим Канунников вспомнил совместную работу с Фабио Капелло.

Для меня тренер в любой ситуации авторитет. Все, что он говорит, я выполняю. Если у него такие требования — окей. Каждый тренер мне что-то дал. В том числе Капелло. Чего нам не хватало при нем — так это свободы. Мы сидим на ужине, уже на чемпионате мира, и чувствовалось напряжение. Мало кто шутил. Напоминало какую-то зомбированность. В такие моменты хочется как раз этого избегать. Черчесов в свое время говорил: «Раскованно, но ответственно». Думаю, это правильный подход, которого нам не хватало. Кому-то может это помогало. Но в целом для команды — не айс

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 17:32
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Tostao
Tostao
вчера в 17:30
Над вами тренеру только с палкой стоят, по-другому нельзя.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:36
Вам свободу дали перед Мариборским кошмаром, аж из булок и ушей кальян валил. Сами себя закопали.
Вот и пришлось Фабио закручивать гайки, правда потом Слуц открутил снова, так, что пере****ились в раздевалке после Уэльса..
Namuri
Namuri
вчера в 16:26
При Капелло все команды так играли, даже Реал Мадрид, вот и выгнали.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:21
Ну логика наших недофутболёров, понятна! Капелло - тренеришка, потому что он нам не давал во время сборов и на ЧМ свободы - курить, бухать, по бабам бегать!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:20
Валера Карпин превзошел всех бывших тренеров.
Гость
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