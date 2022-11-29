Канунников: «При Капелло в сборной России не хватало свободы»

Экс-форвард сборной России вспомнил совместную работу с .

Для меня тренер в любой ситуации авторитет. Все, что он говорит, я выполняю. Если у него такие требования — окей. Каждый тренер мне что-то дал. В том числе Капелло. Чего нам не хватало при нем — так это свободы. Мы сидим на ужине, уже на чемпионате мира, и чувствовалось напряжение. Мало кто шутил. Напоминало какую-то зомбированность. В такие моменты хочется как раз этого избегать. Черчесов в свое время говорил: «Раскованно, но ответственно». Думаю, это правильный подход, которого нам не хватало. Кому-то может это помогало. Но в целом для команды — не айс