Менье может продолжить карьеру в АПЛ или Серии А

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вчера, 21:14

Защитник дортмундской «Боруссии» может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге или в итальянской Серии А.

Приоритетом футболиста остаётся переход в «Барселону», но если сине-гранатовые не предпримут шагов для трансфера Мёнье, он не будет ждать предложения от них и сосредоточится на других вариантах.

«Барселона» уже пыталась осуществить переход игрока, но не сумела договориться с немецким клубом.

В услугах бельгийца также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», два клуба из Лондона, а также итальянские «Милан» и «Ювентус».