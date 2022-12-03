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Менье может продолжить карьеру в АПЛ или Серии А

вчера, 21:14

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге или в итальянской Серии А.

Приоритетом футболиста остаётся переход в «Барселону», но если сине-гранатовые не предпримут шагов для трансфера Мёнье, он не будет ждать предложения от них и сосредоточится на других вариантах.

«Барселона» уже пыталась осуществить переход игрока, но не сумела договориться с немецким клубом.

В услугах бельгийца также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», два клуба из Лондона, а также итальянские «Милан» и «Ювентус».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 21:23
Посмотрим где в итоге окажется... для 31 года еще может поиграть на уровне
Гость
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