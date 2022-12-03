«Зенит» интересуется одним из лучших бомбардиров чемпионата Аргентины

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сегодня, 14:50

Нападающий «Расинга» Авельянеда может продолжить карьеру в России.

По данным источника, интерес к игроку проявляет «Зенит». Питерский клуб начал переговоры с окружением форварда. Кроме того, аргентинцем интересуется команда из МЛС «Шарлотт».

В прошлом сезоне чемпионата Аргентины Копетти забил 16 голов, став третьим бомбардиром чемпионата турнира.