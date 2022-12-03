«Зенит» интересуется одним из лучших бомбардиров чемпионата Аргентины

Нападающий «Расинга» Авельянеда Энцо Копетти может продолжить карьеру в России.
По данным источника, интерес к игроку проявляет «Зенит». Питерский клуб начал переговоры с окружением форварда. Кроме того, аргентинцем интересуется команда из МЛС «Шарлотт».
В прошлом сезоне чемпионата Аргентины Копетти забил 16 голов, став третьим бомбардиром чемпионата турнира.
Или просто кормушка для агентов и делёж "лишних" денег ????
Одно время Федун по 42 млн евро вкладывал в Тилей-Кралей-Рош....
Теперь Зенит начал - Альберто-Капетти....
Наверняка и Тиль...и Юри Альберто...и Крал заранее знали что не будут играть в РПЛ...как и наверняка всем понятно что никто за них не заплатит больше чем платят команды РПЛ...тогда в чём фишка ???
Все же адекватные....и понимают...что такая сделка как с Паредесом (взят за 23 продан за 45) прокатывает раз в 15 лет....
Или просто кормушка для агентов и делёж "лишних" денег ????
Одно время Федун по 42 млн евро вкладывал в Тилей-Кралей-Рош....
Теперь Зенит начал - Альберто-Капетти....
Наверняка и Тиль...и Юри Альберто...и Крал заранее знали что не будут играть в РПЛ...как и наверняка всем понятно что никто за них не заплатит больше чем платят команды РПЛ...тогда в чём фишка ???
Все же адекватные....и понимают...что такая сделка как с Паредесом (взят за 23 продан за 45) прокатывает раз в 15 лет....
Да траты Федуна блекнут перед тратами Зенита, ещё до Тилей-Кралей-Рошей.
Неужели ты забыл "аргентинский десант"?
Приводя примеры таких игроков, ты ссылаешься только на РПЛ, но открою тебе страшную тайну, что и в других чемпионатах нечто подобное не редкость.
Просто есть удачные трансферы, а есть провальные, но пока не попробуешь не поймёшь это.
А если в Зените только этим и занимаются, а Федун ушёл из Спартака, так может поступить как Сашка Панов?
Да траты Федуна блекнут перед тратами Зенита, ещё до Тилей-Кралей-Рошей.
Неужели ты забыл "аргентинский десант"?
Приводя примеры таких игроков, ты ссылаешься только на РПЛ, но открою тебе страшную тайну, что и в других чемпионатах нечто подобное не редкость.
Просто есть удачные трансферы, а есть провальные, но пока не попробуешь не поймёшь это.
А если в Зените только этим и занимаются, а Федун ушёл из Спартака, так может поступить как Сашка Панов?