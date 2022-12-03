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«Зенит» интересуется одним из лучших бомбардиров чемпионата Аргентины

сегодня, 14:50

Нападающий «Расинга» Авельянеда Энцо Копетти может продолжить карьеру в России.

По данным источника, интерес к игроку проявляет «Зенит». Питерский клуб начал переговоры с окружением форварда. Кроме того, аргентинцем интересуется команда из МЛС «Шарлотт».

В прошлом сезоне чемпионата Аргентины Копетти забил 16 голов, став третьим бомбардиром чемпионата турнира.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 15:37
Вам бы своих удержать бразильцев в команде..
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 15:36
Хороший нападающий не помешает.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:24
Зенит только теперь начал?
Да траты Федуна блекнут перед тратами Зенита, ещё до Тилей-Кралей-Рошей.
Неужели ты забыл "аргентинский десант"?

Приводя примеры таких игроков, ты ссылаешься только на РПЛ, но открою тебе страшную тайну, что и в других чемпионатах нечто подобное не редкость.

Просто есть удачные трансферы, а есть провальные, но пока не попробуешь не поймёшь это.

А если в Зените только этим и занимаются, а Федун ушёл из Спартака, так может поступить как Сашка Панов?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:16, ред.
В чём фишка то подобных инвестиций..не понятно....
Или просто кормушка для агентов и делёж "лишних" денег ????
Одно время Федун по 42 млн евро вкладывал в Тилей-Кралей-Рош....
Теперь Зенит начал - Альберто-Капетти....

Наверняка и Тиль...и Юри Альберто...и Крал заранее знали что не будут играть в РПЛ...как и наверняка всем понятно что никто за них не заплатит больше чем платят команды РПЛ...тогда в чём фишка ???

Все же адекватные....и понимают...что такая сделка как с Паредесом (взят за 23 продан за 45) прокатывает раз в 15 лет....
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:08
С бразилами не подружит
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:04, ред.
Коротко, но ёмко , - "Гениальный Зенит - Газпром " !)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Namuri (раскрыть)
сегодня в 15:01
Осталось уточнить силен чем и где, те среди кого?
memphis
memphis
сегодня в 14:59
Опять вектор с Бразилии на Аргентину? Эх, Ваня, зря ты туда ушёл
Namuri
Namuri
сегодня в 14:53
Зенит и так силен, зачем им он?
Гость
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