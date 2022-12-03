Стали известны условия, при которых «Реал» готов подписать Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе всё ещё может перейти в «Реал».
Президент «сливочных» Флорентино Перес готов оформить трансфер француза, но только при соблюдении определённых условий.
Мбаппе должен сам обратиться к «Реалу» с просьбой о переходе. Кроме того, у Килиана не будет такой власти в раздевалке, какую он имеет в ПСЖ, а команда не будет строиться только вокруг Мбаппе. Ещё одним фактором является заработная плата — она не должна быть такой высокой, как в парижском клубе. При соблюдении этих условий «Реал» готов рассмотреть вариант с трансфером Мбаппе.
С одной стороны, может стать в позу и сказать что никуда тот не пойдет и Киллиану либо придется валяться в ногах и умолять чтоб его отпустили либо покорно принять свою судьбу, которую он сам выбрал, глядишь мужчиной станет.
С другой, проявить покорность, как властному владыке, но там еще и Перес подключится с желанием выцыганить подешевле, и президент Франции в этом раскладе не с лучшей стороны выглядит, мол в мире такое творится а ему делать нечего и он истеричному ребенку названивает(это я про Мбаппе).
Думаю, не пойдет он на такое или же попытается сделать так, чтоб и Мбаппе и Перес максимально прогнулись. Поживем увидим.
С одной стороны, может стать в позу и сказать что никуда тот не пойдет и Киллиану либо придется валяться в ногах и умолять чтоб его отпустили либо покорно принять свою судьбу, которую он сам выбрал, глядишь мужчиной станет.
С другой, проявить покорность, как властному владыке, но там еще и Перес подключится с желанием выцыганить подешевле, и президент Франции в этом раскладе не с лучшей стороны выглядит, мол в мире такое творится а ему делать нечего и он истеричному ребенку названивает(это я про Мбаппе).
Думаю, не пойдет он на такое или же попытается сделать так, чтоб и Мбаппе и Перес максимально прогнулись. Поживем увидим.