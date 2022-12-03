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Стали известны условия, при которых «Реал» готов подписать Мбаппе

сегодня, 09:51

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе всё ещё может перейти в «Реал».

Президент «сливочных» Флорентино Перес готов оформить трансфер француза, но только при соблюдении определённых условий.

Мбаппе должен сам обратиться к «Реалу» с просьбой о переходе. Кроме того, у Килиана не будет такой власти в раздевалке, какую он имеет в ПСЖ, а команда не будет строиться только вокруг Мбаппе. Ещё одним фактором является заработная плата — она не должна быть такой высокой, как в парижском клубе. При соблюдении этих условий «Реал» готов рассмотреть вариант с трансфером Мбаппе.

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Реал  ПСЖ  Мбаппе Килиан  Перес Флорентино
Перевод с 90min.com Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 15:22
Стала известна реакция Мбаппе, он просто рассмеялся в лицо Пересу.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 14:23
совсем перец 3
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:00, ред.
Вот даже интересно, Аль-Хелаифи, тот который эксцентричный президент ПСЖ и других футбольных дел, как себя в этой ситуации поведет?

С одной стороны, может стать в позу и сказать что никуда тот не пойдет и Киллиану либо придется валяться в ногах и умолять чтоб его отпустили либо покорно принять свою судьбу, которую он сам выбрал, глядишь мужчиной станет.

С другой, проявить покорность, как властному владыке, но там еще и Перес подключится с желанием выцыганить подешевле, и президент Франции в этом раскладе не с лучшей стороны выглядит, мол в мире такое творится а ему делать нечего и он истеричному ребенку названивает(это я про Мбаппе).

Думаю, не пойдет он на такое или же попытается сделать так, чтоб и Мбаппе и Перес максимально прогнулись. Поживем увидим.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 12:56
Ну и 3 он им нужен с такими запросами. По мимо него ВСЕ звезды мечтают о Реале. Винисиус ничем его не хуже.А после ЧМ будет Реалу кого приобрести. Как правило Реал разбирает чемпионов мира как немцев в 2010 и 2014 .Так что Перес дождется финала а потом уже будет смотреть. А на Мбаппе свет клином не сошелся.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:01
Я бы ещё публичные извинения запросил
амурец
амурец
сегодня в 11:53
Теперь Перес ставит условия, Реал и без Мбаппе всегда будет великими клубом
bars098
bars098
сегодня в 11:52
Они сами в это верят интересно? 😁😁😁
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 11:46
У Мбаппе был шанс бесплатно перейти в Реал... После такого что случилось покупать его нет смысла
Hamman
Hamman
сегодня в 10:56
Тут выбор не большой. Хочет мноого денег - остаётся в ПСЖ. Хочет выиграть ЛЧ и ЗМ - уходит в другой клуб. Клубов которые могут дать ему и ЛЧ и ЗМ немного, меньше даже чем пальцев на одной руке не самого аккуратного плотника...
А. Ермолов
А. Ермолов
сегодня в 10:56
Для мбаппе важнее деньги и раньше ему был только путь в барселону но меся выпотрошил эту корову поэтому останется в ПСЖ где ему дают деньги, не зря же меся прибился туда, верный знак что где меся там есть деньги
kirapala
kirapala
сегодня в 10:52
Мбаппе останется в ПСЖ
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 10:51
Хотел бы человек победы в ЛЧ, перешёл бы давно невзирая на деньги. А пока просто доит ПСЖ. На все его амбиции у родни есть один аргумент, ты же чемпион мира, чего ещё желать
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:43, ред.
Мбаппе скорее всего рассмеётся над такими условиями, но это не главное. Главное то, что Реал нуждается в Мбаппе, а Перес готов на унижения чтобы его заполучить.

Тут скорее всего Мбаппе им условия ставит и это он будет их предложения рассматривать.

Да, фанаты Реала сейчас скажут, что я несу полный бред, но они видать забыли, как недавно Килиан послал уже ,,королевский" клуб с ихними хотелками.
Тарас Б 1
Тарас Б 1
сегодня в 10:43
У мбаппе нет амбиций.
Тарас Б 1
Тарас Б 1
сегодня в 10:42
Перес задумал смешное. Килиан обратится и ему откажут. Хорошо бы, если таков план.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:42
Значит, не перейдёт.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:23
Для Мбаппе важнее всего деньги.
shur
shur
сегодня в 10:01
...негоже Президенту Великого Клуба пиарить слишком молодого
футболиста, а по чесноку, чем больше запросов, тем выше его ответная цена в Париже...!!!
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 09:52, ред.
Снова Мбаппе и Реал...Да он не хочет играть за Реал Мадрид. Парень понял, что в ПСЖ есть большие деньги, и он может заработать сколько угодно.
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