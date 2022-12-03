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«Арсенал» по просьбе Артеты может подписать Асенсио в январе

вчера, 18:31

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заинтересован в приглашении в команду нападающего мадридского «Реала» Марко Асенсио.

Артета лично попросил руководство «канониров» сделать предложение по трансферу уже в зимнее трансферное окно.

26-летний Асенсио определится со своим будущим после окончания чемпионата мира в Катаре, где он выступает в составе сборной Испании.

«Реал» летом запрашивал за переход Марко € 50 млн, но может снизить цену, так как до окончания его контракта будет оставаться полгода.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:45, ред.
Сложный трансфер, даже учитывая то, что у него осталось полгода по контракту.
Такой слух был около месяца назад, но вроде как Анчелотти заявил, что даже если Марко Асенсио откажется продлить соглашение, он все равно доиграет сезон именно в Мадриде, т.к тренер расчитывает на игрока! Так что тут не все так просто.

Теперь у меня вопрос к Артете - для чего он нам нужен??? Да, он, конечно, лучше нас всех знает какие игррки ему нужны, но Асенсио травматичный игрок, а в АПЛ играют жестче чем в ЛаЛиге. Да, когда Марко в форме, игру он показывает отличную, но травмы перекрывают все.... думаю лучше уж Мудрика взять из Шахтера.
Гость
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