«Арсенал» по просьбе Артеты может подписать Асенсио в январе

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вчера, 18:31

Главный тренер лондонского «Арсенала» заинтересован в приглашении в команду нападающего мадридского «Реала» .

Артета лично попросил руководство «канониров» сделать предложение по трансферу уже в зимнее трансферное окно.

26-летний Асенсио определится со своим будущим после окончания чемпионата мира в Катаре, где он выступает в составе сборной Испании.

«Реал» летом запрашивал за переход Марко € 50 млн, но может снизить цену, так как до окончания его контракта будет оставаться полгода.