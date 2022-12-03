«Арсенал» по просьбе Артеты может подписать Асенсио в январе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заинтересован в приглашении в команду нападающего мадридского «Реала» Марко Асенсио.
Артета лично попросил руководство «канониров» сделать предложение по трансферу уже в зимнее трансферное окно.
26-летний Асенсио определится со своим будущим после окончания чемпионата мира в Катаре, где он выступает в составе сборной Испании.
«Реал» летом запрашивал за переход Марко € 50 млн, но может снизить цену, так как до окончания его контракта будет оставаться полгода.
Такой слух был около месяца назад, но вроде как Анчелотти заявил, что даже если Марко Асенсио откажется продлить соглашение, он все равно доиграет сезон именно в Мадриде, т.к тренер расчитывает на игрока! Так что тут не все так просто.
Теперь у меня вопрос к Артете - для чего он нам нужен??? Да, он, конечно, лучше нас всех знает какие игррки ему нужны, но Асенсио травматичный игрок, а в АПЛ играют жестче чем в ЛаЛиге. Да, когда Марко в форме, игру он показывает отличную, но травмы перекрывают все.... думаю лучше уж Мудрика взять из Шахтера.
Такой слух был около месяца назад, но вроде как Анчелотти заявил, что даже если Марко Асенсио откажется продлить соглашение, он все равно доиграет сезон именно в Мадриде, т.к тренер расчитывает на игрока! Так что тут не все так просто.
Теперь у меня вопрос к Артете - для чего он нам нужен??? Да, он, конечно, лучше нас всех знает какие игррки ему нужны, но Асенсио травматичный игрок, а в АПЛ играют жестче чем в ЛаЛиге. Да, когда Марко в форме, игру он показывает отличную, но травмы перекрывают все.... думаю лучше уж Мудрика взять из Шахтера.