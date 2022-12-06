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Шоу раскрыл секрет возможного успеха в игре против Франции

вчера, 13:40
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция10.12.2022 в 22:00 Не начался

Защитник сборной Англии Люк Шоу считает, что его команде не стоит акцентировать всё внимание в защите на нападающем Килиане Мбаппе в предстоящем матче со сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира:

Очевидно, что после его выступления в матче с Польшей о Килиане будет ещё больше разговоров, но мы и так знаем, что он игрок мирового уровня.

Думаю, было бы очень наивно с нашей стороны сосредоточиться исключительно на нём. Они не зря являются действующими чемпионами мира, и нам нужно сосредоточиться на всей их команде. У Франции блестящие игроки на всех линиях, поэтому мы не собираемся полностью концентрироваться только на Мбаппе.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 14:22
Правильно думает - от французов может "прилететь" с любой стороны!
Гость
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