Тренер Австралии узнал тактические указания Дании из записки для Эриксена

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сегодня, 11:39

Интересный эпизод произошёл в матче группового этапа чемпионата мира между сборными Австралии и Дании.

На 70-й минуте датчане произвели двойную замену. Полузащитник передал записку от главного тренера Дании хавбеку . Прочитав записку, Эриксен бросил её на газон.

Записку подобрал игрок Австралии , передав её наставнику своей сборной . В записке было указание датчанам поменять схему, а также слово «верьте». Спустя несколько минут после прочтения записки австралийцы тоже поменяли схему и совершили замену.