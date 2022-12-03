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Тренер Австралии узнал тактические указания Дании из записки для Эриксена

сегодня, 11:39
АвстралияЛоготип футбольный клуб Австралия1 : 0Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Интересный эпизод произошёл в матче группового этапа чемпионата мира между сборными Австралии и Дании.

На 70-й минуте датчане произвели двойную замену. Полузащитник Роберт Сков передал записку от главного тренера Дании Каспера Юльманна хавбеку Кристиану Эриксену. Прочитав записку, Эриксен бросил её на газон.

Записку подобрал игрок Австралии Митчел Дюк, передав её наставнику своей сборной Грэму Арнольду. В записке было указание датчанам поменять схему, а также слово «верьте». Спустя несколько минут после прочтения записки австралийцы тоже поменяли схему и совершили замену.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:52
Тренер Австралии умеет читать на датском?
bacek15
bacek15
сегодня в 13:03
Видимо, бубл-переводчик в помощь))
kirapala
kirapala
сегодня в 12:54
Да ладно, и Дания по этому проиграла?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:19
Датчане просто проиграли матч.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:18
Неча мусорить на газоне.
Прочитал -съешь. Щас бы играли вместо Австралии...
протон
протон
сегодня в 12:07
Вся тактика датчан в матче свелась к тому, что отдавать мяч Эриксену, а он что-то да придумает. После того самого случая с Эриксенем на ЧЕ-2020 датчане побежали в следующих матчах - прессинг был, комбинации в атаке были и т.д. А в самом первом матче до случая с Эриксенем - тупо играли на Эриксена и ждали, когда он что-то придумает
matrix333
matrix333
сегодня в 11:57
Следствие довели - шпаргалка соперника помогла выиграть матч.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:44
Замочная скважина с размером в записку). Ай, ай, ай.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:43
Свой среди чужих, чужой среди своих !)
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