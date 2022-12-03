Тренер Австралии узнал тактические указания Дании из записки для Эриксена

Интересный эпизод произошёл в матче группового этапа чемпионата мира между сборными Австралии и Дании.
На 70-й минуте датчане произвели двойную замену. Полузащитник Роберт Сков передал записку от главного тренера Дании Каспера Юльманна хавбеку Кристиану Эриксену. Прочитав записку, Эриксен бросил её на газон.
Записку подобрал игрок Австралии Митчел Дюк, передав её наставнику своей сборной Грэму Арнольду. В записке было указание датчанам поменять схему, а также слово «верьте». Спустя несколько минут после прочтения записки австралийцы тоже поменяли схему и совершили замену.
Прочитал -съешь. Щас бы играли вместо Австралии...
Прочитал -съешь. Щас бы играли вместо Австралии...