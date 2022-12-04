Саутгейт жестко обращается с Англией. Издевается над Кейном, перешел на «тики-таку»

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вчера, 18:31

Ради побед британцы готовы на многое.

Тренер берет взаймы у испанцев

На ЧМ никто не забил больше, чем англичане. Два разгрома и нулевая ничья. По владению выше только «Красная Фурия». По точности передач англичане вторые после испанцев. При этом значительно оторвались от Франции по среднему количеству передач в одной комбинации, что говорит о новом стиле. Англия стремится стать, как Испания, строить длительные атаки.

Гвардиола и Энрике точно смотрят матчи Англии. Оба испанских тренера думают: «Где-то я такое уже видел». Гарет взял взаймы много фишек у «Манчестер Сити» и сборной Испании. Платить не планирует, вернуть идеи невозможно, так что это немножко воровство, но разрешенное в мире футбольного искусства. На кону Кубок и огромные премиальные.

Англичанин, скорее всего, прав. У кого ему одалживать, у «Манчестер Юнайтед»? Наставник открыто винит этот клуб в проблемах Магуайра, и хотя с этим выводом можно спорить, стиль Англии неоспорим. Только три участника на всем ЧМ -2022 продвигали мяч впереди на более низкой скорости, чем Англия. Это Коста-Рика, что уже покинула турнир. Еще Испания.

Команда Энрике показала важность исполнительского мастерства, если пытаешься работать с мячом долго. Также ниже Англии команда Сенегала – соперник Саутгейта сегодня. Решения штаба Гарета объясняются наличием Стоунза, Райса, Беллингема и Триппьера, каждый из которых спокойно катает мяч, как приказал главный тренер. При этом проблемы у Стерлинга и Фодена.

Странно, ведь они у Гвардиолы привыкли к катанию мяча. Зато нет проблем Беллингема и Райса, что для схемы «4-2-3-1», не подстроенной под «тики-таку», критически важно. На молодых хавбеков растет давление. Часть экспертов пророчат сегодня переход на «4-3-3», раз тренер затачивает такой футбол – с игрой в пас по периметру чужой штрафной и особой ролью форварда.

Гарет «убивает» форварда Кейна

Луис Энрике играет с «девяткой», Мората или Асенсио – без разницы. Но Саутгейт не копирует «Манчестер Сити» этого сезона с Холандом, у которого минимум касаний, а берет идеи Гвардиолы из прошлого. Следовательно, проблемы у форварда Кейна, из которого на групповом этапе лепили «ложную девятку». Не впервые в истории такой эксперимент с центральным тяжелым форвардом.

План Саутгейта таит опасность. В легких матчах, как против Ирана, Харри может перейти на позицию диспетчера, раздаст голевые передачи. Но в сложных поединках нападающий, который за «Тоттенхэм» забил 12 голов в 15 турах, отдав всего 1 ассист, будет отрезан от привычных передач и передвинут на неподходящие для голевого удара позиции. Кейн любит голы.

Возможно, в матчах плей-офф – англичане верят, что их будет много, увидим возвращение к старым идеям по тяжелому форварду. Тогда у Харри не будет новых ассистов (собрал три штуки), зато станет больше ударов (пока в трех поединках у форварда всего четыре удара по воротам средней ценности). Или же Саутгейт будет гнуть свою линию, изолируя Кейна от роли «наконечника».

Харри – послушный футболист. В сборной раньше часто смещался на левый край. В клубе у него напарник в атаке – Сон. Но в сборной Саутгейт допустил классическую ошибку для человека, который не является мастером слова. Не объяснил публике, что отсутствие у Кейна голов – его вина и выбор. В результате английские фанаты обзывают Харри последними словами.

Сварливых британцев лишили возможности оскорблять Магуайра (тезка форварда играет прилично, с допустимым количеством ошибок), а соперники учатся закрывать «плеймейкера» Кейна. У сборной США , например, получилось. Харри чудом выжал три ассиста, ведь его разменяли на свободные зоны в штрафной ради выгоды Рэшфорда, Беллингема и Сака.

Саутгейт учит правильно уступать

Тренера распнут, если вылетят от Сенегала. Или если бездарно сыграют против, вероятнее всего, Франции. Но так ли неправ Гарет, что прививает контроль мяча, который страховал Испанию и помогал «Манчестер Сити» в АПЛ ? Вспомните чемпионство «Ливерпуля». Играли прагматично во имя трофея. Это в Лиге чемпионов все настолько сильные, что нужно и мастерство, и характер, как у «Реала».

На чемпионате мира бывают более слабые участники. Но проблема в том, что Англия не была застрахована от собственной глупости. Не умеют проигрывать во всех смыслах. Без такого свойства в футболе сложно уважать соперника. Помните место Англии в группе Лиги Наций? Были последними без единой победы, влетели Венгрии дважды, причем дома – 0:4. И этому отношению к другим много лет.

Хорватов видели в белых тапочках в полуфинале ЧМ -2018. Пели в прошлом году «он возвращается домой» накануне финала против Италии, хотя ни разу Евро не выигрывали. Накануне матча против аутсайдера – Сенегала, вспоминают приключения «Трех львов» в Уругвае в 1950-м, когда впервые снизошли до Кубка мира имени француза Риме. Поражение от команды США посчитали случайным.

Когда корреспонденты отправляли послания из Южной Америки, то их переспрашивали, не упустили ли они одну цифру, счет не 1:10, а 1:0 в пользу американцев? После той сенсации Англия проиграла также Испании и вылетела из группы. Спустя 72 года Энрике описывает философию своей команды как «стоицизм». В основе древнегреческого учения имени Сенеки вопрос, как прожить счастливую жизнь?

Британцы не большие в этом специалисты, южным народам чуть проще веселиться, солнышко влияет на гормоны, а гормоны – на самочувствие. Стоицизм помогает, ведь он о том, что можно и нельзя контролировать. Саутгейт будет смотреть на вас, как на сумасшедшего, если начнете лекцию о философии. Гарет не настолько умный парень. Но благодаря шести годам в сборной он ее понимает.