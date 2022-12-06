Не Мбаппе единым. Кто помогает французам на пути к очередному Кубку мира

1670313926

вчера, 11:05

В сборной Франции достаточно звезд, и не стоит делать акцент на одном Мбаппе.

Тео Эрнандес является одним из лидеров по количеству созданных моментов для партнеров и передач под удар. Он также входит в топ-5 по xA, в топ-3 по навесам в штрафную и топ-5 по передачам под удар.

Однако первоначально предпочтения Дидье Дешама падали на Люка Эрнандеса, с которым игра на фланге была более сбалансирована — он не так оголтело бежит в атаку и может более качественно отыграть в обороне. Травма брата Тео радикально изменила стиль игры французов в связи с тем, что Люка — игрок более оборонительного плана, нежели Тео. В матче против Австралии изменения последовали моментально, в связи с тем что пропущенный гол и уход Люка с поля произошел в один момент.

Агрессивность Тео в игре в нападении создала большую разнообразность на фланге, открывая пространство и свободу для Килиана Мбаппе и создавая ширину атаки в целом. К плюсам Тео также можно отнести умение не только убежать на скорости и вбежать в штрафную соперника, но и сделать тонкую передачу или сместиться на полуфланг, оставив зону у углового флажка все тому же Килиану.

О последнем рассказывал главный тренер «Милана» Стефано Пиоли: «Для нас важно, чтобы при выходе из обороны в атаку игроки открывались и перемещались. Чем больше вы двигаетесь, тем больше проблем доставите. Тео научился открываться через центр, усложняя жизнь нашим соперникам».

Стоит отметить, что Эрнандес и Мбаппе отлично чувствуют друг друга во взаимосвязке — они попеременно освобождают пространство, выдергивая правого защитника оппонента ближе к центру, за счет чего у второго появляется свободная зона для набора скорости и получения передачи.

С выходом Тео в матче против австралийцев акцент игры французов принял еще больший крен на левый фланг. Бенжамен Павар, являющийся игроком более оборонительного плана, все чаще оставался сзади, в связи с чем зачастую складывалось впечатление, что сборная Франции использует расстановку с тремя защитниками при розыгрыше мяча. С выходом Кунде в матчах против Дании и Польши картина несильно изменилась.

Матч с датчанами стал немного иным из-за уровня соперника — Дидье Дешам дал указание Тео чаще оставаться в обороне, однако это не помешало левому флангу французов соорудить на двоих первый гол и позволить команде выйти вперед. Столь же осторожно Тео действовал и с Польшей, а с учетом того, что на поздних стадиях плей-офф ответственности будет больше, скорее всего, Дешам и дальше будет давать указания действовать аккуратнее с подключениями в атаку.

С начала сезона 22/23 основной нападающий сборной Франции и обладатель Золотого мяча Карим Бензема страдал от множества мелких травм и не мог полноценно набрать форму. В Катар он отправился, но всего лишь на неделю. Спустя несколько тренировок он снова почувствовал дискомфорт и был вынужден покинуть мундиаль. Это позволило Оливье Жиру стать полноценным и беспрекословным первым выбором на позицию центрального нападающего.

В отсутствие Карима Оливье не чувствует давления и уверен за свое место в основе. Как результат — теперь он лучший бомбардир в истории Франции, который при первом взгляде создает впечатление, что он — типичный столб, играющий только в штрафной площади. Однако плюсы Оливье этим не ограничиваются. Несмотря на возраст Жиру, он является одним из лучших страйкеров при игре в подыгрыше, каждое его движение обдуманно, и даже в тех случаях, когда он не делает результативного действия, можно найти эпизод, где Оливье либо создал пространство, либо отвлек на себя внимание защитников или удачно сыграл в подыгрыше в одно касание.

Оливье не только побил рекорд Тьерри Анри. Рядом с ним иначе играет и Килиан Мбаппе, у которого 8 из 9 голов на чемпионатах мира были забиты именно тогда, когда Оливье был на поле. Так же, как и Тео Эрнандес, Жиру нашел общий язык с Мбаппе и умело отвлекает на себя защитников соперников, о чем говорит сам Килиан:

За сборную я выступаю в другой роли. У меня больше свободы, потому что Жиру играет девятку и стягивает на себя внимание защитников.

Действия Жиру в начальных стадиях нападения так или иначе заточены под то, чтобы создавать пространство либо для себя, отрываясь от опеки оборонительной линии, либо для своих партнеров, отвлекая и стягивая на себя все их внимание. В настоящее время очень мало девяток, которые могут действовать настолько же альтруистично, как Оливье.

Новый рекорд Оливье, очевидно, проживет недолго, но ведь он сам этому способствует — рядом с ним иначе действует и раскрывается Килиан Мбаппе, который невероятным темпом нагоняет лучших бомбардиров сборной Франции в истории, и обновление рекорда — всего лишь вопрос времени.

Несмотря на некоторую неразбериху в последние сезоны с клубной карьерой, Гризманн остается ключевым игроком сборной Франции. Антуан умело связывает полузащиту и нападение, участвует в прессинге и помогает обороне. Он является основным и самым важным элементом баланса среди звездного окружения французов. Зачастую действия Гризманна остаются незамеченными, потому что его главные заслуги заключаются в черновой работе, которую тяжело заметить, если не акцентировать на этом внимание. Однако, если сделать это, сразу поймешь, насколько Антуан незаменим для Франции.

Все выступления Франции на мундиале можно описать как слаженные. И основная заслуга сбалансированной игры заключается именно в Гризманне, который не только является однозначно лучшим по количеству передач под удар (15) и лучшим по хА, но и сочетает в себе умение выполнять большой объем оборонительной работы, начиная прессинг и при необходимости опускаясь в опорную зону, что позволяет снять с Мбаппе нагрузку.

Наиболее емко Гризманна описал Дидье Дешам после матча с Данией:

Я прошу Гризманна о разных вещах. Он будет забивать меньше голов, но Антуан настолько полезен и умен, что сбалансирует нашу атакующую группу. Я бы мог поставить его на правый фланг вместо Дембеле, но это не то место, где он будет наиболее полезен.

Жиру и Мбаппе не единственные, кто бьет рекорды французов на мундиале в Катаре. Количество передач отданных Гризманном под удар, является лучшим показателем сборной Франции на чемпионатах мира, хотя сыграно всего лишь 4 матча, в трех из которых Гризманн вышел в основном составе. Часть подобных эпизодов была создана после стандартных положений, которые тоже полностью на Антуане.

Помимо умения созидать и выполнять большие объемы оборонительной работы, в игре Антуана можно отметить и умение находить пространство между линиями — он был лучшим у французов по количеству полученных передач между линиями обороны и полузащиты соперника в каждом из трех матчей, в которых он был в старте.

Но что связывает всех трех сегодняшних героев — все они способствуют использованию мощи и умений Мбаппе, создавая для него ситуации, когда он может их использовать. Матч против сборной Польши отличный тому пример, когда в карте передач все четверо — Эрнандес, Жиру, Гризманн и Мбаппе по своей средней позиции оказались на левом фланге сборной Франции, оставив правый фланг в изоляции.

И несмотря на перегруженность фланга, у каждого из четырех игроков четкое разделение обязанностей, и все они практически идеально играют без мяча, создают пространство и хорошо чувствуют свободные зоны для обострения.