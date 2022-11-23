Очоа снова надел плащ и стал героем сборной Мексики. Даже Левандовски не забил

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сегодня, 00:53

Ничья между Мексикой и Польшей ни о чем нам не говорит.

Обстановка перед матчем

После того как Саудовская Аравия прервала беспроигрышную серию сборной Аргентины, стало ясно, что матч между Мексикой и Польшей может иметь решающее значение для этих двух команд. Изначально так и ожидалось, все рассматривали этих двух соперников в качестве главных претендентов на 2-е место в группе, поскольку первое место Аргентины казалось незыблемым, но как бы не так.

Сборная Мексики является завсегдатаем плей-офф чемпионатов мира и фаворитами всех внутренних североамериканских турниров. Однако в Катар они пробились лишь со 2-го места. Небольшую сенсацию устроила Канада, которая смогла набрать такое же количество очков, что и мексиканцы, но опередила их по дополнительным показателям.

Главным тренером сборной Мексики является Херардо Мартино. В 2010 году Тата выводил сборную Парагвая в четвертьфинал чемпионата мира и дважды выходил в финал Кубка Америки вместе со сборной Аргентины — оба раза неудачно. В Мексике Тата выстроил атакующий футбол, и на текущем мундиале от его команды практически все ожидают выхода в плей-офф, куда мексиканцы выходили 7 раз подряд.

За сборную Польши говорило то, что ее игроки подошли к старту чемпионата мира в оптимальной форме. Роберт Левандовски является лучшим бомбардиром Ла Лиги этого сезона и одним из лучших игроков последних лет в мировом футболе. Петр Зелиньски — ключевой игрок невероятного «Наполи», успел поучаствовать в 13 голах команды за 21 матч, играя глубже, чем в сборной. Кроме того, можно отметить Щесного и Милика, являющихся лидерами другого итальянского клуба — «Ювентуса». В этом году за сборную дебютировал защитник Мэтти Кэш, который родился и вырос в Англии, но вовремя понял, что в основу этой сборной не пробиться и принял предложение сборной Польши, откуда он родом его предки по материнской линии.

Картина матча была вполне ожидаемой

Команды обменялись острыми моментами в первые 10 минут. На опасный прострел мексиканцев поляки ответили контрвыпадом 2 в 1. Пользу из контратаки сборная Польши извлечь не смогла, как и из 3 угловых подряд, которые последовали далее.

После этого Мексика завладела преимуществом, имела неплохие подходы к воротам соперников, в то время, как Польша преимущественно играла забросами в сторону Левандовского, которому все никак не удавалось зацепиться за мяч. Показательно, что большинство передач, направляемые в сторону страйкера, были осуществлены именно Щесным, который раз за разом отправлял мяч куда-то вперед в надежде, что Роберт сможет сохранить его. В большинстве таких случаев мяч доставался мексиканцам, и игра перетекала в позиционную атаку.

Почти вся инициатива прошедшего матча исходила от сборной Мексики, несмотря на то, что по именам, известным широкой общественности, персоналий больше именно у сборной Польши. Однако ни эти персоналии, ни консультации с Марсело Бьелсой не помогли поставить хоть какой-то нескучный футбол.

Казалось, что с началом второго тайма игра преобразилась. Мексиканцы совершили несколько опасных выпадов в сторону ворот Щесного, но в ответ получили пенальти, который заработал Роберт Левандовски. Матч для поляков к той минуте складывался далеко не лучшим образом. Игра защитников в обороне была не самой надежной, забросы и попытки контратак и вовсе не несли ничего опасного. По обыкновению, в таких матчах все решается благодаря действиям высококлассных игроков, способных решить эпизод.

Роберт Левандовски, не забивавший ранее на чемпионатах мира, ожидаемо взял мяч и пошел к одиннадцатиметровой отметке. Однако в рамке мексиканцев был чуть ли не главный герой страны последних нескольких мундиалей — Гильермо Очоа, который, вполне возможно, вновь станет таковым и после текущего розыгрыша первенства планеты. С начала чемпионата мира 2014 года Очоа предотвратил 5,4 гола в ворота сборной Мексики, что является лучшим показателем за аналогичный отрезок. Спас он и в этот раз, достав мяч в прыжке в левом от себя углу ворот. Ну а Польша стала первой сборной, которая не забила три пенальти подряд на различных чемпионатах мира.

После отбитого Очоа пенальти у его партнеров появился некий запал, который вылился в несколько хороших моментов. Однако этот импульс был очень краткосрочен, и после 10-минутного натиска на ворота Щесного мексиканцам не удалось создать ни одного момента. Игра стала идти под диктовку поляков, но без какого-либо акцента в атаку.

Борьба за выход в плей-офф продолжится до последнего тура

Результаты первых матчей группы С дают понять, что, скорее всего, все 4 команды будут бороться за выход в плей-офф до 3-го тура группового этапа. Существует только два возможных варианта развития событий, при которых этого не произойдет — победа Саудовской Аравии над сборной Польши и победа Мексики над Аргентиной. Исходя из того, что мы с вами сегодня увидели, ни один из вышеназванных вариантов развития событий исключать нельзя, но главная сенсация, как минимум, этой группы уже произошла.