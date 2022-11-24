Очередное золотое поколение сборной Испании. Не опять, а снова

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сегодня, 08:35

Ощущение, будто мы видим феникса, восстающего из пепла.

Испанская вспышка в прошлом

24 года «Фурия Роха» оставалась в тени и не выходила на авансцену больших турниров. С 1984 года потолком сборной Испании были лишь четвертьфиналы крупных турниров. В 2004 году на Чемпионате Европы испанцы и вовсе не смогли выйти из группы, после чего главным тренером команды был назначен Луис Арагонес, который и стал рычагом, перевернувшим ход истории международного футбола.

Главным и, возможно, самым сложным решением Арагонеса в преддверии финальной части ЧЕ -2008 стало решение оставить за бортом капитана «Реала» Рауля. Арагонес взял вектор на кардинальные корректировки игры и понимания футбола в сборной. Основу этому стало поколение в лице Иньесты, Рамоса, Торреса и многих других молодых игроков, сыгравшихся с игроками постарше — Пуйолем, Касильясом, Хави. Та команда смогла выиграть свой первый за 44 года Чемпионат Европы и с этого началась мировая гегемония.

Луис Арагонес изначально говорил, что не задержится в сборной, но за короткий промежуток времени сделал то, что позволило его последователю Висенте Дель Боске подхватить успех и на Чемпионате мира в ЮАР , и на украинско-польском Евро. Те турниры возвысили планку ожиданий до запредельного уровня, но, как и любой взлет, сборную Испании ожидало падение в связи со сменой поколений.

Уже на Евро 2012 года все понимали, что эту команду ждут большие изменения. Дель Боске боялся сломать уже построенное и не мог себе позволить разрушить наработанное, но и мелкие обновления в составе давались с трудом. Возможно, в связи с отсутствием новых звезд, возможно, из-за отсутствия смелости Висенте команда стагнировала, что привело к провалам на последующих 3 крупных турнирах.

Вспышка на рубеже нулевых и десятых годов была невероятно ослепительной. Складывается ощущение, что шлейф того болида останется сверкать еще очень продолжительное время, но все же отдаваться лишь эхом. На сегодняшний день это эхо проявляется наличием в составе Серхио Бускетса и Жорди Альбы — единственных игроков, имеющих отношение к той самой «красной фурии».

Все новое — хорошо забытое старое

Сегодня сборная Испании пропагандирует тот же самый футбол, который основывается на владении и контроле мяча, принципе «пока мяч у нас, нам не забьют» и молниеносном прессинге. Она воспринимается всеми одной из лучших сборных планеты и, вероятно, не далек день, когда история повторится. Текущая сборная — одна из самых молодых на мундиале в Катаре (средний возраст — 26,2). Два самых возрастных игрока, которые были упомянуты выше, являются противовесами. Остальным игрокам основного состава, преимущественно, меньше 25 лет.

Главной причиной хорошего выступления на Евро-2020 и больших ожиданий на первенстве в Катаре является главный тренер, поигравший как за «Реал», так и за «Барселону». В качестве последних и вовсе выиграл все возможные трофеи. Именно Энрике является залогом построения новой Испании.

Ну а главной линией, так же, как и 10 лет назад, является полузащита, которая определяет игру. Испании прошлого поколения с ней очень повезло. И повезло с тем, что той полузащите не нужно было сыгрываться в сборной — они уже провели уйму матчей вместе на клубном уровне — за «Барселону». Костяк прошлой сборной составляла каталонская троица из Иньесты, Хави и Бускетса. Костяк текущей сборной основан на молодых уникумах Педри, Гави и все том же Серхио Бускетсе.

Помимо трех перечисленных игроков, Луис Энрике взял на чемпионат мира еще 5 футболистов «Барселоны» (Эрик Гарсия, Ферран Торрес, Фати, Альба и Бальде). «Барселона» снова поставляет и создает костяк сборной, но он мог быть немного иным, если бы Луис Энрике не стал принимать решительных действий. Арагонес, как мы уже упомянули, отцеплял от сборной Рауля, Дель Боске жертвовал Сеском, Сильвой и Матой, Энрике — Тьяго Алькантару и Серхио Рамоса. Из «Реала» приехало всего лишь 2 игрока — Карвахаль и Асенсио. Такого незначительного представительства из королевского клуба на чемпионатах мирах не было больше 70 лет.

Казалось бы, у СМИ и болельщиков есть некоторое подспорье, чтобы критиковать Луиса Энрике за кадровые решения, но что противопоставить тренеру, который выиграл все трофеи на клубном уровне и год назад вывел сборную в полуфинал Евро, где уступил только в серии пенальти будущим чемпионам, хотя по игре был ничуть не хуже.

Настоящее и будущее «красной фурии»

Нынешнюю сборную Испании олицетворяют 2 игрока — молодые полузащитники из «Барселоны» 19-летний Педри и 18-летний Гави. Новые Хави и Иньеста. И даже по стилю игры они чем-то похожи на своих предшественников.

Весной 2021 года Луис Энрике позволил дебютировать в основной сборной тогда еще 18-летнему Педри, а уже на Евро-2020 Педри был гарантированным игроком основного состава команды, дошедшей до полуфинала турнира и был признан лучшим молодым футболистом первенства Европы, а также вошел в символическую сборную Евро.

Осенью 2021 года за сборную дебютировал Гави. Выйдя в основном составе Испании в матче против сборной Италии, он сал самым молодым игроком в истории страны (17 лет, 2 месяца и 1 день). На поле он провел 83 минуты, что стало для него рекордом в профессиональном футболе. Столько он не проводил на поле даже за свой клуб, за что стоит отдать должное Луису Энрике. После матча наставник сборной Испании сказал:

Это уникальный случай. Гави играет, будто он на заднем дворе своего дома. Здорово видеть футболиста, обладающего таким мастерством. Он и настоящее, и будущее Испании.

В столь молодом возрасте чревато быть игроками, на которых возлагают такие большие надежды, но первый матч мундиаля против Коста-Рики показал, что новое поколение испанцев неплохо с этим справляется.

Лишь 80 неточных пасов. 7,5% брака в передачах. 1064 передач. 82% владения мячом. Вполне возможно, что такую Испанию мы больше на мундиале не увидим, поскольку Коста-Рика как раз предрасполагает к такому тотальному футболу от противника. Но исключать подобное будет большой ошибкой. Уж слишком эта сборная Испании похожа на команду прошлого поколения.