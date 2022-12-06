Ван Дейк: «Когда мы идём в атаку, Месси набирается сил где-то в стороне»

Защитник сборной Нидерландов поделился мнением о нападающем сборной Аргентины . Команды этих игроков сыграют между собой в 1/4 финала чемпионата мира.

Сложность заключается в том, что когда мы идем в атаку, он набирается сил где-то в стороне или что-то вроде того. В обороне вы должны действовать очень слаженно. Его всегда ищут партнеры по команде, чтобы усложнить нам задачу в контратаках.

Это не противостояние ван Дейка против Месси и не матч Нидерландов с Месси, а поединок Нидерландов и Аргентины. Самостоятельно его не закрыть, нам нужна хорошая стратегия.