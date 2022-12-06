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Ван Дейк: «Когда мы идём в атаку, Месси набирается сил где-то в стороне»

вчера, 16:18
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина09.12.2022 в 22:00 Не начался

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси. Команды этих игроков сыграют между собой в 1/4 финала чемпионата мира.

Сложность заключается в том, что когда мы идем в атаку, он набирается сил где-то в стороне или что-то вроде того. В обороне вы должны действовать очень слаженно. Его всегда ищут партнеры по команде, чтобы усложнить нам задачу в контратаках.

Это не противостояние ван Дейка против Месси и не матч Нидерландов с Месси, а поединок Нидерландов и Аргентины. Самостоятельно его не закрыть, нам нужна хорошая стратегия.

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Все комментарии
Swift2005
Swift2005
вчера в 16:49, ред.
Когда вы создаёте опасный момент - Лео забивает))
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:32
Когда мы идем - Месси стоит. Когда мы бежим- Месси идет.
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:22
Посмотрим как вы справитесь с этой задачей...
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