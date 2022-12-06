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Рой Кин: «Каземиро – великолепный футболист. Следует отдать ему должное»

вчера, 14:55

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высоко отозвался о полузащитнике «дьяволов» и сборной Бразилии Каземиро.

Каземиро – великолепный футболист. Следует отдать ему должное. Каждую неделю он показывает свой максимум, всегда знаешь, что этого от него и стоит ожидать – это огромный комплимент для футболиста. Мы постоянно с этим сталкиваемся – не знаем, смогут ли футболисты себя проявить. Он всегда прикладывает все силы.

Каземиро взял много титулов, пришел в «Манчестер Юнайтед» и очень хорошо освоился. Пару лет назад его несправедливо называли полузащитником, который нацелен лишь на оборону, но это далеко не так. Этот бразилец связывает игру, на чемпионате мира он уже забил гол, он прекрасен. У него всегда отличный настрой, он нацелен на то, чтобы проявить себя.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:15
Каземиро до сих пор лучший на своей позиции.
hаrut
hаrut
вчера в 15:25
Похвалил, поддержал и это уже хорошо... посмотрим на его игру дальше
Гость
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