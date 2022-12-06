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Хван отдал дань уважения Паулу Бенту

вчера, 14:32
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Нападающий сборной Южной Кореи Хван Хи-Чхан отдал дань уважения своему тренеру Паулу Бенту, который подал в отставку после вылета Южной Кореи из чемпионата мира:

Я так благодарен. Именно благодаря ему я стал тем игроком, которым я являюсь сегодня. Я знаю, что люди часто сомневались в его решении выпускать меня.

Они задавались вопросом, есть ли у него какая-то особая связь со мной. Но он всегда верил в меня. Именно благодаря ему, я мог начать мечтать о большем.

Горжусь тем, что представляю Корею. Я сыграл 50 игр под славным флагом.

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протон
протон
вчера в 18:00
Классно играла Корея! Не хватало просто мастерства в некоторых моментах. С португальскими игроками он сможет добиться большего
Накир
Накир
вчера в 15:57
Судьба многих тренеров подать в отставку... симпатичная была при нем сборная
shlomo
shlomo
вчера в 14:34
Хорошо что у тренера в отставке есть такая поддержка
Гость
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