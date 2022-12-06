Хван отдал дань уважения Паулу Бенту

Нападающий сборной Южной Кореи отдал дань уважения своему тренеру , который подал в отставку после вылета Южной Кореи из чемпионата мира:

Я так благодарен. Именно благодаря ему я стал тем игроком, которым я являюсь сегодня. Я знаю, что люди часто сомневались в его решении выпускать меня.

Они задавались вопросом, есть ли у него какая-то особая связь со мной. Но он всегда верил в меня. Именно благодаря ему, я мог начать мечтать о большем.

Горжусь тем, что представляю Корею. Я сыграл 50 игр под славным флагом.