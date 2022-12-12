Индзаги: «С Роналду любому тренеру работать непросто»

Экс-футболист «Милана» поделился мнением о бывшем игроке «Манчестер Юнайтед» .

Я всегда считал, что стать футболистом тяжело. Очень тяжело принять тот факт, что это конец. Такое с каждым из нас происходило. Неизвестно, каким будет будущее, а футбол вызывает у тебя эмоции, которые мало где можно получить.

Не знаю, о чем он думает. С Роналду любому тренеру работать непросто.

К счастью, меня заставили уйти, иначе я бы играл до 39 лет. Но некоторые футболисты заслуживают того, чтобы завершить карьеру, выступая на высшем уровне.