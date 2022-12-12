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Индзаги: «С Роналду любому тренеру работать непросто»

сегодня, 13:20

Экс-футболист «Милана» Филиппо Индзаги поделился мнением о бывшем игроке «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Я всегда считал, что стать футболистом тяжело. Очень тяжело принять тот факт, что это конец. Такое с каждым из нас происходило. Неизвестно, каким будет будущее, а футбол вызывает у тебя эмоции, которые мало где можно получить.

Не знаю, о чем он думает. С Роналду любому тренеру работать непросто.

К счастью, меня заставили уйти, иначе я бы играл до 39 лет. Но некоторые футболисты заслуживают того, чтобы завершить карьеру, выступая на высшем уровне.

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Все комментарии
Mher Door
Mher Door
сегодня в 14:02
Время Криштиану прошло уже 1 г назад.
983a36qf9ws3
983a36qf9ws3
сегодня в 13:45
Время Криштиану прошло, поэтому португальцу пора умерить амбиции и ехать в Саудовскую Аравию.
Гость
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