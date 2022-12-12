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«Разочарование, похожее на лёгкое похмелье». Невилл — о вылете Англии с ЧМ

сегодня, 09:58
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о вылете сборной Англии с чемпионата мира 2022.

Каждые четыре года приходит это чувство. Разочарование, похожее на легкое похмелье – именно это ощущаешь утром после того, как твоя команда покидает турнир. Мне кажется, игра была неплохой. До матча я считал Францию фаворитом, думал, что их подбор игроков сильнее нашего, но на деле по ходу поединка мы даже превзошли их.

Во втором тайме мне казалось, что мы сильнее, а в первой половине встречи соперник лишь периодически проявлял себя. Мы играли небрежно, но я уверен в том, что это упущенная возможность. И я не хочу грубить, но футболисты и Гарет Саутгейт почувствуют именно это, учитывая, сколько сил нужно потратить, чтобы добраться до этой стадии мундиаля, и зная, что это происходит только раз в четыре года.

Англия будет считать, что это был невероятный шанс, который упустили. После игры я уверен в этом даже больше, чем накануне вечером – ибо это был тот самый момент, и неизвестно, когда еще появится такой шанс.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:07
Кто то же должен проиграть - это футбол.
Q-J-G-911
Q-J-G-911
сегодня в 10:04
Англия заслужила вылет.
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