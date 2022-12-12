Кейн: «Всегда настраиваюсь, что пробью один-два пенальти за игру»

Нападающий сборной Англии прокомментировал одиннадцатиметровый, который он не забил в игре с Францией:

Повлиял ли первый пенальти на мои мысли перед ударом? Нет. Всегда настраиваюсь на то, что пробью один или два пенальти за игру. Я всегда знаю, как хочу исполнить удар. Не могу сказать, что как-то неправильно подготовился. Просто в тот вечер я исполнил пенальти вот так. Первый пенальти получился отличным, а второй я пробил не совсем так, как хотел.

Я должен принять это со стойкостью. Конечно, будет больно. Будет больно и от всей той игры. Как капитан, я беру это на себя, но парнями невозможно гордиться сильнее.