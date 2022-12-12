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Кейн: «Всегда настраиваюсь, что пробью один-два пенальти за игру»

сегодня, 10:14
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал одиннадцатиметровый, который он не забил в игре с Францией:

Повлиял ли первый пенальти на мои мысли перед ударом? Нет. Всегда настраиваюсь на то, что пробью один или два пенальти за игру. Я всегда знаю, как хочу исполнить удар. Не могу сказать, что как-то неправильно подготовился. Просто в тот вечер я исполнил пенальти вот так. Первый пенальти получился отличным, а второй я пробил не совсем так, как хотел.

Я должен принять это со стойкостью. Конечно, будет больно. Будет больно и от всей той игры. Как капитан, я беру это на себя, но парнями невозможно гордиться сильнее.

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Все комментарии
kirapala
kirapala
сегодня в 12:16
Кейн не один такой.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 12:07
Второй мог бы забить другой.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:52
Один пенальти забил,дай второй забивать другому поофессионалу ,тварь ты конченный,из за тебя пролетела Англия.
rjhu99g2h6yj
rjhu99g2h6yj
сегодня в 11:18
Результат мы все видели!!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:32
Но не всегда получается. И не только у тебя.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:31
Проигрыш - чистая вина Кейна.
Ему не следовало пробивать второй пенальти.
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