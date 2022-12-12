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Неймар опубликовал переписку с Маркиньосом, Тиаго Силвой и Родриго

сегодня, 13:15

Нападающий сборной Бразилии Неймар выложил переписку с товарищами по национальной команде, чтобы рассказать о единстве в коллективе. Форвард написал сообщение в одной из своих соцсетей, а потом опубликовал скриншоты переписок с партнерами по сборной:

Я решил выложить (без их разрешения) сообщения, чтобы вы увидели, как сильно мы хотели победить, какими едиными мы были. Это лишь некоторые из тех сообщений, которыми я обменялся с партнерами по сборной. Нам очень грустно, но мы должны быть сильнее, чтобы двигаться вперед. Уверен, что мы вернемся сильнее благодаря поддержке фанатов. Я бразилец, и я наполнен гордостью и любовью!

Неймар выложил переписку с Маркиньосом и Родриго Силвой, которые не забили пенальти в послематчевой серии в матче 1/4 финала чемпионата мира, а также с Тиаго Силвой.

«Этот пенальти не изменит мое мнение о тебе», – написал форвард Маркиньосу. Защитник ответил: «Я так хотел, чтобы все прошло хорошо. Но нужно быть сильным, дать этой ситуации время, а потом посмотреть, что приготовил для нас футбол».

Тиаго Силве нападающий написал: «Я так хотел подарить тебе этот кубок мира». Капитан сборной Бразилии ответил: «Брат, это гораздо хуже, чем я представлял. Я не могу с этим справиться. Я не могу поверить, что мы проиграли. Каждый раз, когда я вспоминаю об этом, мне хочется плакать».

Родриго в переписке с Неймаром извинился за промах в серии, но форвард «ПСЖ» ответил ему: «Ты сумасшедший? Не промахиваются только те, кто не бьют. Ты супер».

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 16:52
Они не собираются,каждый сам по себе,видят друг друга только в раздевалке и на поле.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:50
Мне интересно, зачем он опубликовал эту переписку. Из текста понятно, что обменивался мнениями после финального свистка. Вы что, сразу после него разбежались по своим "конурам" и не общались между собой ? Странное решение - обмениваться СМС, а не собраться всем вместе и не погрустить на "завалинке", выкурив по папиросе "Прибоя".
Говорить теперь можно всё что угодно, но кто этому поверит, если мы видели, что Ришарлисон и Винисиус только обозначали своё присутствие на поле, а лучшими были не "старички", которые после забитого мяча валяли на поле дурака и ждали финального свистка, а молодежь, которая вышла на замену, и которая пыталась всячески обострить игру. Или вы первых двух не посвятили в свои планы ?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 16:31
Неймар, который постоянно сливается в самый важный момент? Винисиус, Родриго и Каземиро лучше него.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:21
Их пиарыт всюду и они этому верят и ведут себя высокомерно,обычная сборная,которая слабее чем Германия, Аргентина,Испания,Франция,Англия,Хорватия,Италия,хотя их там нет.Сильные были когда играли Роналдо,Ривальдо,Рональдиньо итд а сейчас там из грандов один Неймар,остальные одного уровня.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 14:11
В футбол надо играть, а не танцевать... Всему своё время... Танцы должны быть после финала... Даже проигранного ..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:35
А видео грустных танцев не запостил?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:21
Спалил личную переписку и хоть бы хны...
Гость
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