Неймар опубликовал переписку с Маркиньосом, Тиаго Силвой и Родриго

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сегодня, 13:15

Нападающий сборной Бразилии выложил переписку с товарищами по национальной команде, чтобы рассказать о единстве в коллективе. Форвард написал сообщение в одной из своих соцсетей, а потом опубликовал скриншоты переписок с партнерами по сборной:

Я решил выложить (без их разрешения) сообщения, чтобы вы увидели, как сильно мы хотели победить, какими едиными мы были. Это лишь некоторые из тех сообщений, которыми я обменялся с партнерами по сборной. Нам очень грустно, но мы должны быть сильнее, чтобы двигаться вперед. Уверен, что мы вернемся сильнее благодаря поддержке фанатов. Я бразилец, и я наполнен гордостью и любовью!

Неймар выложил переписку с и , которые не забили пенальти в послематчевой серии в матче 1/4 финала чемпионата мира, а также с .

«Этот пенальти не изменит мое мнение о тебе», – написал форвард Маркиньосу. Защитник ответил: «Я так хотел, чтобы все прошло хорошо. Но нужно быть сильным, дать этой ситуации время, а потом посмотреть, что приготовил для нас футбол».

Тиаго Силве нападающий написал: «Я так хотел подарить тебе этот кубок мира». Капитан сборной Бразилии ответил: «Брат, это гораздо хуже, чем я представлял. Я не могу с этим справиться. Я не могу поверить, что мы проиграли. Каждый раз, когда я вспоминаю об этом, мне хочется плакать».