Линекер поддержал Саутгейта

Бывший нападающий сборной Англии выразил поддержку главному тренеру национальной команды после вылета с чемпионата мира в Катаре:

Я надеюсь, что Саутгейт останется. У меня есть чувство, что он ещё в процессе строительства команды.

Сборную Англии уважают во всём мире. Англия не наслаждалась футболом национальной команды в течение многих лет. На этот раз они не выиграли, вылетев в плей-офф, но они были близки, очень близки.