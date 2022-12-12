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Линекер поддержал Саутгейта

сегодня, 09:59

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выразил поддержку главному тренеру национальной команды Гарету Саутгейту после вылета с чемпионата мира в Катаре:

Я надеюсь, что Саутгейт останется. У меня есть чувство, что он ещё в процессе строительства команды.

Сборную Англии уважают во всём мире. Англия не наслаждалась футболом национальной команды в течение многих лет. На этот раз они не выиграли, вылетев в плей-офф, но они были близки, очень близки.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:34
А зачем его поддерживать?
Это спорт и он проиграл.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 10:06
Линекер очень многое не понимает.
Triem
Triem
сегодня в 10:03
Увы но Англия это похоже диагноз!
minamata
minamata
сегодня в 10:00
Линекер очень много говорит.
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