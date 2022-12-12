Линекер поддержал Саутгейта

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выразил поддержку главному тренеру национальной команды Гарету Саутгейту после вылета с чемпионата мира в Катаре:
Я надеюсь, что Саутгейт останется. У меня есть чувство, что он ещё в процессе строительства команды.
Сборную Англии уважают во всём мире. Англия не наслаждалась футболом национальной команды в течение многих лет. На этот раз они не выиграли, вылетев в плей-офф, но они были близки, очень близки.
Это спорт и он проиграл.
Это спорт и он проиграл.