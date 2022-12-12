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Отец Холанда допустил, что форвард уйдет из «Манчестер Сити» через 3 года

сегодня, 15:37

Отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда Альф-Инге Холанд заявил, что норвежец может покинуть АПЛ после трёх сезонов и перейти в другой чемпионат:

Он может оставаться в «Сити» 15 лет, потому что это большой клуб, и Эрлинг чувствует себя здесь прекрасно. Однако у меня сложилось впечатление, что он хочет продемонстрировать, что способен побеждать во всех лучших лигах мира.

Он играл в Германии 2,5 года. Может быть, так же будет и в дальнейшем. Останется в Англии на три года, а потом, возможно, отправится в Италию, Испанию или Францию. Ничего ещё не решено, но это возможно. Эрлинг может побеждать в любой команде.

В этом сезоне 22-летний нападающий забил 23 гола в 18 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 16:03
Это тактика, чтобы потом получить новый контракт.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:38
Тут главное пугать уходом, даже если игрок уходить не собирается.
Гость
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