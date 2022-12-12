«Челси» интересен форвард «Боруссии»

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сегодня, 14:41

Лондонский клуб изучает возможность осуществления трансфера 18-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» . Сделка еще далека от оформления, но в других клубах АПЛ полагают, что переговоры «Челси» по Мукоко вышли на продвинутую стадию.

Срок действующего контракта форварда с «Боруссией» истекает летом 2023 года. Сейчас «Челси» пытается договориться о переходе Юссуфа на правах свободного агента летом, но возможен и вариант, при котором трансфер будет осуществлен уже зимой.

В этом сезоне у Мукоко шесть голов и три результативные передачи в 12 матчах Бундеслиги.