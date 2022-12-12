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«Челси» хочет бесплатно подписать нападающего «Кристал Пэлас»

сегодня, 12:44

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха покинет команду по окончании сезона.

Его контракт с клубом перестает действовать летом 2023 года, этим хочет воспользоваться «Челси». Сообщается, что многое в данном вопросе решится в январе. Футболист хочет выступать за клуб более высокого уровня, однако гарантия регулярной игровой практики для него также представляет ценность.

Помимо этого, Заха может перейти в клуб из Франции.

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Все комментарии
Таганский
Таганский
сегодня в 13:44
Обама - 33 года, Заха - 30 лет..
Боэли!! Чего уж мелочиться, давай и КриРо для полного счастья - гениальная политика америкоса в развитии клуба..
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:49
"Бесплатно...?"

А мну слышал, что только сыр в мышеловке бесплатный...)
Гость
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