«Челси» хочет бесплатно подписать нападающего «Кристал Пэлас»

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сегодня, 12:44

Нападающий «Кристал Пэлас» покинет команду по окончании сезона.

Его контракт с клубом перестает действовать летом 2023 года, этим хочет воспользоваться «Челси». Сообщается, что многое в данном вопросе решится в январе. Футболист хочет выступать за клуб более высокого уровня, однако гарантия регулярной игровой практики для него также представляет ценность.

Помимо этого, Заха может перейти в клуб из Франции.