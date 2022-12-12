«Челси» хочет бесплатно подписать нападающего «Кристал Пэлас»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха покинет команду по окончании сезона.
Его контракт с клубом перестает действовать летом 2023 года, этим хочет воспользоваться «Челси». Сообщается, что многое в данном вопросе решится в январе. Футболист хочет выступать за клуб более высокого уровня, однако гарантия регулярной игровой практики для него также представляет ценность.
Помимо этого, Заха может перейти в клуб из Франции.
Боэли!! Чего уж мелочиться, давай и КриРо для полного счастья - гениальная политика америкоса в развитии клуба..
Боэли!! Чего уж мелочиться, давай и КриРо для полного счастья - гениальная политика америкоса в развитии клуба..
А мну слышал, что только сыр в мышеловке бесплатный...)
А мну слышал, что только сыр в мышеловке бесплатный...)